Investigado por compartilhar pornografia infantil é preso pela PF em Vitória

Material apreendido pela PF durante a Operação Interrupção, em Vitória Crédito: Divulgação / PFES

Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) prendeu um homem em flagrante, na manhã desta quarta-feira (14), em Vitória , pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil. A prisão ocorreu durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado, em Vitória.

A prisão do investigado faz parte da Operação Interrupção, deflagrada na manhã desta quarta-feira, que contou com a participação de cinco policiais federais e tem o objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças, através da internet.

De acordo com a Polícia Federal, no transcorrer do cumprimento do mandado de busca e apreensão, após varredura nos equipamentos eletrônicos encontrados na residência do investigado, foram encontrados diversos arquivos de vídeos e imagens de pornografia infantil.

O investigado responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 2 a 6 anos de reclusão e poderá ainda responder pelo crime de posse de arquivos, presente no art.241-B, cuja pena variam de 1 a 4 anos de reclusão, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados, explicou a PF em texto enviado à imprensa.

ENTENDA O CASO

A Polícia Federal informou que o inquérito foi instaurado durante o trabalho de vigilância na rede mundial de computadores, em que foi verificado que o investigado baixava e compartilhava arquivos de pornografia infantil.