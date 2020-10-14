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Em flagrante

Investigado por compartilhar pornografia infantil é preso pela PF em Vitória

Prisão ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito durante a Operação Interrupção, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 10:29

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 10:29

Material apreendido pela PF durante a Operação Interrupção, em Vitória
Material apreendido pela PF durante a Operação Interrupção, em Vitória Crédito: Divulgação / PFES
Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) prendeu um homem em flagrante, na manhã desta quarta-feira (14), em Vitória, pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil. A prisão ocorreu durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado, em Vitória.
A prisão do investigado faz parte da Operação Interrupção, deflagrada na manhã desta quarta-feira, que contou com a participação de cinco policiais federais e tem o objetivo de combater difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças, através da internet.
De acordo com a Polícia Federal, no transcorrer do cumprimento do mandado de busca e apreensão, após varredura nos equipamentos eletrônicos encontrados na residência do investigado, foram encontrados diversos arquivos de vídeos e imagens de pornografia infantil.
O investigado responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 2 a 6 anos de reclusão e poderá ainda responder pelo crime de posse de arquivos, presente no art.241-B, cuja pena variam de 1 a 4 anos de reclusão, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados, explicou a PF em texto enviado à imprensa.

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ENTENDA O CASO

A Polícia Federal informou que o inquérito foi instaurado durante o trabalho de vigilância na rede mundial de computadores, em que foi verificado que o investigado baixava e compartilhava arquivos de pornografia infantil.
No cumprimento do mandado de busca foram apreendidas diversas mídias e equipamentos eletrônicos do investigado, que serão submetidos a perícia para elaboração de laudo que irá identificar os arquivos armazenados e compartilhados, bem como se existe algum indicativo de abuso sexual e se há outros suspeitos praticando o delito.

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