PM detém dois suspeitos e apreende drogas, armas e munições em Cariacica

Dois homens foram presos pela Polícia Militar no bairro Independência, em Cariacica, na noite dessa quinta-feira (26). Os militares também apreenderam drogas, armas e munições.
Segundo a PM, os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam informações do Disque-Denúncia de que havia dois homens ostentando armas de fogo.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os policiais já conheciam a área e as rotas de fuga. Por isso, realizaram um cerco para conseguir deter os indivíduos. Chegando ao local, foi possível visualizar um suspeito em posse de uma pistola calibre .9mm. Ao ver os militares, o homem tentou fugir, entrando em uma residência, mas foi alcançado.
Nessa casa também foi detido outro indivíduo, que estava com uma pistola calibre .380 nas mãos. Os policiais encontraram sobre uma mesa 450 gramas de crack, 93 pedras de crack, R$ 251,00 em espécie, duas balanças de precisão e material para embalo de entorpecentes. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica