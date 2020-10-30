PM detém dois suspeitos e apreende drogas, armas e munições em Cariacica

PM prende dois suspeitos e apreende drogas, armas e munições em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Dois homens foram presos pela Polícia Militar no bairro Independência, em Cariacica , na noite dessa quinta-feira (26). Os militares também apreenderam drogas, armas e munições.

Segundo a PM, os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam informações do Disque-Denúncia de que havia dois homens ostentando armas de fogo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os policiais já conheciam a área e as rotas de fuga. Por isso, realizaram um cerco para conseguir deter os indivíduos. Chegando ao local, foi possível visualizar um suspeito em posse de uma pistola calibre .9mm. Ao ver os militares, o homem tentou fugir, entrando em uma residência, mas foi alcançado.