Vídeo: incêndio atinge Penitenciária Semiaberta de Cariacica

Um incêndio atinge a Penitenciária Semiaberta de Cariacica, na região de Tucum, na manhã desta sexta-feira (30). O fogo começou por volta das 10h30, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em um container instalado na área externa da unidade prisional, utilizado para armazenar materiais diversos como colchões, uniformes de internos, entre outros itens.
Segundo a Sejus, ninguém se feriu. Ainda não há informações se o incêndio foi acidental ou criminoso. De longe, moradores conseguem ver muita fumaça preta saindo do local.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado nesta sexta-feira, por volta das 10h25, para atender uma ocorrência de incêndio em uma unidade prisional no bairro Tucum, em Cariacica. "A guarnição foi ao local, combateu e extinguiu as chamas, que por sua vez atingiram três estruturas que eram usadas como local de armazenamento de suprimentos. Não houve relatos de feridos e após o trabalho de rescaldo da equipe da Corporação foi solicitada a perícia de incêndio. O prazo mínimo para conclusão do laudo é de 30 dias".