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Região de Tucum

Vídeo: incêndio atinge Penitenciária Semiaberta de Cariacica

O fogo começou por volta das 10h30. Bombeiros informaram que combateram as chamas e que não houve relatos de feridos. Foi solicitada a perícia de incêndio e o prazo mínimo para conclusão do laudo é de 30 dias

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 12:04
O incêndio não deixou feridos
Incêndio atinge Penitenciária Semiaberta de Cariacica Crédito: Internauta
Um incêndio atinge a Penitenciária Semiaberta de Cariacica, na região de Tucum, na manhã desta sexta-feira (30). O fogo começou por volta das 10h30, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em um container instalado na área externa da unidade prisional, utilizado para armazenar materiais diversos como colchões, uniformes de internos, entre outros itens.
Segundo a Sejus, ninguém se feriu. Ainda não há informações se o incêndio foi acidental ou criminoso. De longe, moradores conseguem ver muita fumaça preta saindo do local.
O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado nesta sexta-feira, por volta das 10h25, para atender uma ocorrência de incêndio em uma unidade prisional no bairro Tucum, em Cariacica. "A guarnição foi ao local, combateu e extinguiu as chamas, que por sua vez atingiram três estruturas que eram usadas como local de armazenamento de suprimentos. Não houve relatos de feridos e após o trabalho de rescaldo da equipe da Corporação foi solicitada a perícia de incêndio. O prazo mínimo para conclusão do laudo é de 30 dias".

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