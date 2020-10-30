Vídeo: incêndio atinge Penitenciária Semiaberta de Cariacica

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado nesta sexta-feira, por volta das 10h25, para atender uma ocorrência de incêndio em uma unidade prisional no bairro Tucum, em Cariacica. "A guarnição foi ao local, combateu e extinguiu as chamas, que por sua vez atingiram três estruturas que eram usadas como local de armazenamento de suprimentos. Não houve relatos de feridos e após o trabalho de rescaldo da equipe da Corporação foi solicitada a perícia de incêndio. O prazo mínimo para conclusão do laudo é de 30 dias".