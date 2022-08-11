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Leonel Ximenes

2.012 veículos: navio bate recorde do ano no Porto de Vitória

Embarcação de bandeira panamenha desembarcou no ES veículos importados e de luxo

Públicado em 

11 ago 2022 às 14:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículos desembarcados do Florida Highway no berço 207 do Cais de Capuaba
Veículos desembarcados do Florida Highway no berço 207 do Cais de Capuaba Crédito: Codesa
Aconteceu na noite de segunda-feira (8): o navio ro-ro Florida Highway atracou no berço 207 do Cais de Capuaba, em Vila Velha, para o desembarque de 2.012 veículos, sendo 1,7 mil da montadora Ford, 239 Mercedes e 73 Mustangs, além de três máquinas industriais. Foi a maior operação de desembarque de veículos neste ano em um único navio no Porto de Vitória, segundo a Codesa.
De bandeira panamenha, a embarcação construída em 2008 tem quase 60 mil toneladas, 199,97 metros de comprimento e 32,26 metros de largura. É especializada em transporte de veículos, conhecida por roll-on/roll-off (ro-ro) - sistema pelo qual os veículos são conduzidos para fora do navio e encaminhados para uma área primária do porto.
O Florida Highway agora está navegando para o Porto de Paranaguá, no Paraná. Nesta quinta-feira (11), está prevista a chegada de mais um navio com 1,6 mil veículos ao Porto de Vitória, sendo 1,3 mil da Ford e outros 300 da Mercedes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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