Navio militar que será construído no ES vai gerar 6,6 mil empregos

O Navio de Apoio Antártico (NApAnt) terá 93,9 metros de comprimento, 18,5 metros de largura, calado de seis metros e autonomia para 70 dias. Com propulsão diesel-elétrica, terá uma tripulação de 95 pessoas, incluindo 26 pesquisadores Crédito: Marinha do Brasil

Estaleiro Jurong vai construir uma navio militar pela primeira vez em sua história. O Navio de Apoio Antártico (NApAnt), que irá contribuir para a segurança da navegação na região Antártica, tem previsão, segundo a Marinha do Brasil, de gerar até 600 empregos diretos e 6 mil indiretos durante os três anos de execução da embarcação no estaleiro localizado entre Barra do Sahy e Barra do Riacho, em Aracruz

O Navio de Apoio Antártico (NApAnt) terá 93,9 metros de comprimento, 18,5 metros de largura, calado de seis metros e autonomia para 70 dias. Com propulsão diesel-elétrica, a embarcação terá uma tripulação de 95 pessoas, incluindo 26 pesquisadores.

O contrato para a construção do navio foi assinado nesta segunda-feira (13) na sede da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro . O navio de apoio polar irá substituir o navio de apoio oceanográfico "Ary Rongel" no abastecimento e no auxílio das pesquisas da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).

O NApAnt terá capacidade para navegar em campos de gelo e, para isso, será equipado com um casco em formato específico e reforçado, particularmente em sua proa, para abrir caminhos e quebrar as placas de gelo na região.

Segundo a Marinha do Brasil, o contrato prevê a construção de um navio capaz de operar no verão e no outono no Continente Antártico e com capacidade de navegar tanto na formação de gelo mais recente, quanto nas placas mais antigas, que apresentam maior resistência.

Estiveram presentes à assinatura do contrato, no Rio de Janeiro, o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho (PP), o ministro da Ciência e Tecnologia , José Augusto Cunha, o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, e diretores da Jurong.