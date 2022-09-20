Empresas terão isenção de IPTU e redução do ISS para atuar no Centro de Vitória

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), enviará nesta quinta-feira (21), à Câmara Municipal, um projeto de lei que prevê isenção de IPTU e redução do ISS para empresas que queiram atuar no Centro. O objetivo é atrair mais empresas e pessoas para a região histórica da Capital.
Empresas que atuam nas áreas de locação e gestão de mão de obra e vigilância; representação comercial; coworking; e serviços combinados para apoio a edifícios (exceto condomínios) passarão ter redução de alíquota no Imposto Sobre Serviço (ISS), fixando-se sua alíquota ao menor patamar admitido pela legislação (2%).
Outra proposta é a isenção do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pelo período de cinco anos para imóveis que atenderem aos requisitos da chamada “Lei do Retrofit”.
Essa estratégia busca modernizar as edificações do bairro, preservando suas características históricas originais. Pelo retrofit, são estabelecidas novas destinações dos imóveis, fomentando as atividades no Centro de Vitória
e atraindo uma maior ocupação populacional.