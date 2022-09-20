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Leonel Ximenes

Empresas terão isenção de IPTU e redução do ISS para atuar no Centro de Vitória

Objetivo é dinamizar a economia da região histórica da Capital e aumentar o fluxo de pessoas

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 17:42

Públicado em 

20 set 2022 às 17:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES
O porto e o Centro de Vitória, região que sofre com o esvaziamento econômico Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), enviará nesta quinta-feira (21), à Câmara Municipal, um projeto de lei que prevê isenção de IPTU e redução do ISS para empresas que queiram atuar no Centro. O objetivo é atrair mais empresas e pessoas para a região histórica da Capital.
Empresas que atuam nas áreas de locação e gestão de mão de obra e vigilância; representação comercial; coworking; e serviços combinados para apoio a edifícios (exceto condomínios) passarão ter redução de alíquota no Imposto Sobre Serviço (ISS), fixando-se sua alíquota ao menor patamar admitido pela legislação (2%).
Outra proposta é a isenção do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) pelo período de cinco anos para imóveis que atenderem aos requisitos da chamada “Lei do Retrofit”.

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Essa estratégia busca modernizar as edificações do bairro, preservando suas características históricas originais. Pelo retrofit, são estabelecidas novas destinações dos imóveis, fomentando as atividades no Centro de Vitória e atraindo uma maior ocupação populacional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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