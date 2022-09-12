Saldanha: reabertura ao público é um trunfo para o Centro de Vitória

O registro do cronista é importante por fazer as novas gerações saberem que o prédio do Saldanha da Gama, por décadas sede do clube homônimo, teve momentos mais gloriosos do que os dos últimos tempos, marcados pelo abandono. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso é capaz de perceber o potencial para o lazer e o turismo daquele casario: desde as raízes históricas de mais de três séculos, quando o Forte São João foi erguido para proteger a Capital, passando pela arquitetura e pela própria paisagem do local. Sem ufanismo, com um visual de tirar o fôlego de qualquer um. Um desperdício não ser aproveitado.