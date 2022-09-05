Saldanha reabre nesta quinta (8); veja choperia e restaurante antes da abertura

Espaço onde ficará o Bistrô Saldanha Crédito: Fernando Madeira

Construído no século XVIII para proteger Vitória contra invasões estrangeiras, o Forte São João, onde ficava a sede do Saldanha da Gama, está se tornando a nova casa do Turismo Capixaba. Após reforma iniciada há cerca de um ano, nesta quinta-feira (8) será inaugurada a primeira parte das obras, o Espaço Gastronômico, que contará com um restaurante, o Bistrô Saldanha, e uma cervejaria, Casa 107. "HZ" teve acesso aos espaços, em primeira mão, a três dias da inauguração.

Previsto para abrir em março deste ano, o espaço gastronômico só poderá ser visitado agora por conta de atraso nas licitações. As obras estão correndo contra o tempo, mas os proprietários garantem que tudo ficará pronto para a inauguração.

O Bistrô Saldanha, que tem como administrador Luciano Reis - que comanda o Maho Gastrobar, Épico Beach Bar e Embrazado -, contará com dois ambientes - interno e externo -, com capacidade para 120 pessoas nas duas áreas.

A parte interna, que explorará a vibe histórica do local, terá um clima requintado, com lustres, vitrais, ladrilhos que remetem à arte portuguesa e cadeiras suntuosas. Destaque para uma espécie de estante, localizada na entrada, que contará com objetos antigos e réplicas. O clima é aconchegante, bem no estilo Cafeteria Colombo, tradicional espaço histórico do Rio de Janeiro.

"Compramos muita coisa em um antiquário de São Paulo, mas fizemos questão de restaurar o teto original. O trabalho ficou a cargo de Catarina Zambe e Aílton Costa", afirma Reis, que repassou a HZ um vídeo que mostra o projeto original do Bistrô Saldanha.

Esse ambiente conta com um restaurante para 42 pessoas sentadas. Já a parte externa, chamada de ‘garden’, uma espécie de deck onde as pessoas poderão contemplar a beleza da baía de Vitória, vai comportar até 80 pessoas sentadas.

"Vamos trabalhar com café, almoço e jantar. Um de nossos destaques será a confeitaria. No cardápio, frutos do mar, carnes e moqueca capixaba", adianta, dizendo que o bistrô funcionará somente aos sábados, domingos e feriados, de 9h às 22 horas. "Nossa ideia é abrir também durante a semana, mas apenas quando for inaugurada a segunda parte da obra, com a vinda da Secretaria Estadual de Turismo", explica.

CERVEJARIA

Comandada por Kamylo Tresena, a cervejaria Casa 107 traz para a Casa do Turismo Capixaba as delícias da cerveja artesanal do Estado, reconhecida como uma das melhores do Brasil. "Nossa área interna caberá cerca de dez pessoas, mas será quase que exclusivamente voltada para a cozinha e o balcão de atendimento", destaca Tresena, afirmando que o foco do local será a área externa, uma espécie de "biergarten", com mesas espalhadas na área livre do casarão.

A cervejaria Casa 107 é um dos espaços que será inaugurado no antigo Saldanha da Gama nesta semana Crédito: Casa 107/Divulgação

"Será uma área aberta para shows e eventos, com uma pegada que resgata a tradição cultural do Centro de Vitória. Vamos ter roda de samba, rock e reggae, entre outros estilos. Serão 12 cervejas artesanais de fabricação própria. Além disso, vamos convidar outras cervejarias capixabas. O cardápio apostará mais nos petiscos. Aos sábados, poderemos promover uma feijoada com roda de samba, por exemplo", aponta Kamylo.

A Casa 107 funcionará de quinta a domingo. As quintas e sextas, das 16h às 22h. Aos sábados e domingos, o funcionamento será de 11h às 22 horas.

OUTRAS ETAPAS DA OBRA

Em conversa com "HZ", o secretário de Estado de Turismo Fernando Rocha afirmou que a próxima etapa de inauguração, o tradicional salão de eventos e a instalação da Secretaria de Estadual de Turismo para o local, deve acontecer até o final do ano.

"Estão em andamento as obras da recuperação dos espaços administrativos, com instalação de nova rede elétrica, sistema de ar condicionado, mudança de esquadrias das janelas, acessibilidade com elevadores e rampas e rede lógica (internet) e também as obras de melhoria do acesso ao local, possibilitando a entrada de ônibus com abertura de mais uma faixa de veículos e uma baia de ônibus na Avenida Beira-Mar, aumentando a segurança viária para todos", adianta, complementando que serão feitas obras na entrada do espaço, o que facilitará o trânsito e o acesso ao local.

Espaço externo recebendo retoques para a inauguração Crédito: Fernando Madeira

Em relação ao salão de eventos, Fernando confirma que o espaço também será usado para eventos artísticos e sociais. "A Secretaria do Estado de Turismo deve lançar editais de ocupação com pessoas interessadas em trazer eventos culturais para o local. Nossa ideia é ressuscitar os tempos áureos do Saldanha da Gama".

Fernando Rocha adiantou ainda que, em um terceiro momento, previsto para 2023, deve ser inaugurado uma loja de artesanato, que contará com o suporte da Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo), além de um Memorial do Forte São João, que deve resgatar a história do espaço, que conta com mais de três séculos.

"Estamos pensando em um memorial que contará, inclusive, com exposições holográficas. Vamos contratar uma empresa para fazer o projeto", afirma o dirigente, revelando que, ao todo, o Estado deve investir cerca de R$ 6,5 milhões na obra.

"Já temos contratado em execução, com previsão de término de obras para o final do ano, R$ 2,338 milhões. Em licitação, temos cerca de R$ 4,1 milhões para completar totalmente os restauros".

Rocha afirma que a expectativa (com a inauguração do Forte São João) é de crescimento do fluxo de turistas na região do centro da capital.