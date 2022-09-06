Saldanha da Gama abrirá salão nobre para casamentos e formaturas no ES

O Restaurante Tero Gastronomia, em Vitória, vai ficar movimentado no dia 13 de setembro, com o lançamento do novo ateliê e da coleção 2022 da Forma Legno, marca gaúcha de mobiliário planejado que acaba de chegar em Vitória, pelas mãos do empresário Amado Pereira Costa. Na ocasião será apresentado o novo portfólio para os profissionais da área. A coleção Batizada de Malka, que em hebraico significa Rainha, chega ao mercado capixaba repleta de elegância, design e sofisticação, que fazem parte da essência da empresa.