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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Saldanha da Gama abrirá salão nobre para casamentos e formaturas no ES

Publicado em
06 set 2022 às 02:30
Imagens da reforma do Saldanha da Gama, no Forte São João, espaço que vai abrigar a Casa do Turismo Capixaba
O salão do antigo Saldanha da Gama, atual Casa do Turismo Capixaba, será reaberto para eventos sociais no final de 2022 Crédito: Divulgação/Setur-ES
Palco de grandes festas e solenidades desde 1931, quando virou clube, o Saldanha da Gama vai ser reaberto para eventos sociais, como casamentos, formaturas e aniversários, no final deste ano. É o que garante o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha. O clube, que fez história no Forte São João,  construído, no início do século XVIII, para ser uma fortaleza e proteger a ilha de Vitória de invasões estrangeiras, após reforma, se transformou na Casa do Turismo Capixaba.  A primeira etapa da obra será inaugurada nesta quinta-feira (08), com a abertura dos espaços gastronômicos: o Bistrô Saldanha e a Casa 107. O antigo clube também sediará a Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

ANIVERSÁRIO

o aniversariante Sérgio Arthur entre sua mãe Maria Emília e seu pai Sérgio Rabello
O aniversariante Sérgio Arthur entre sua mãe Maria Emília e seu pai Sérgio Rabello: em noite de parabéns pra você, em Vitória Crédito: Márcia Monteiro

CONCERTO

Antônia de Oliveira Campos, Jessé Tabachi, Fernando Ronchi, Carlos Magno Pretti Dalapicola e Luiz Carlos Paier
Antônia de Oliveira Campos, Jessé Tabachi, Fernando Ronchi, Carlos Magno Pretti Dalapicola e Luiz Carlos Paier: na comemoração dos 10 anos do Instituto Unimed Vitória, com apresentação da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo e do Coral Unimed Vitória Crédito: Divulgação

Lançamento

O Restaurante Tero Gastronomia, em Vitória, vai ficar movimentado no dia 13 de setembro, com o lançamento do novo ateliê e da coleção 2022 da Forma Legno, marca gaúcha de mobiliário planejado que acaba de chegar em Vitória, pelas mãos do empresário Amado Pereira Costa. Na ocasião será apresentado o novo portfólio para os profissionais da área. A coleção Batizada de Malka, que em hebraico significa Rainha, chega ao mercado capixaba repleta de elegância, design e sofisticação, que fazem parte da essência da empresa.

Partiu, Rio!

 Fernanda Prates, Juliana Costa e Mariana Araújo embarcam nesta quinta-feira (07) para o Rio de Janeiro para conferir  os shows do Coldplay e Dua Lipa no Rock in Rio,

Sim-sim

Com as bênçãos dos pais Rogério Marins Có e Claudia Gregório e José Batista e Sheila Regina Martins Batista, Anna Clara e Hiago dizem sim-sim nesta terça-feira (06), no Ilha Buffet, em Vitória. A decoração será assinada por Gustavo Almeida. A noiva vestirá um look by Paula Boulanger, 

Projeto comercial

A arquiteta Bruna Perim assina o projeto comercial de 110m2 da loja de artigos da Apple e JBL, em São Mateus. Essa será a maior loja de revenda do município.

SHOW

Marcos Cysne e Renata Rosa
Marcos Cysne e Renata Rosa: na plateia do show de Marisa Monte, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Inclusão dos idosos

A equipe de Maely Coelho acaba de dar mais um importante passo dentro do seu propósito de trabalhar pelo envelhecimento saudável e a inclusão de idosos, inclusive no mercado de trabalho. A empresa criou o Programa EnvelheSER, iniciativa que tem o objetivo de viabilizar vagas para o público PCD 49+. Em agosto, foram disponibilizadas as primeiras vagas dentro da proposta: de “Auxiliar de Marketing Digital” e de “Auxiliar de Experiência do Cliente”.

Cosméticos

Maria Clara Henriques convida para o lançamento de sua linha de cosméticos, a La Mery, no próximo dia 20, no Sr. Gil, em Jardim da Penha. A linha conta com  primer, máscara capilar, perfumes femininos e masculinos. 

Duplo aniversário

Os irmãos gêmeos Luiz do Carmo Bedran e José Roberto Bedran vão comemorar 80 anos, no próximo 23 de setembro, no Le Buffet Master. Estaremos lá! 

Espaço fashion

Vestido Tufi Due e sandálias Margot são algumas das marcas renomadas que serão encontradas no Terraço 10, espaço que será inaugurado por Penha Colodetti, no dia 14 de setembro, na Praia do Canto.

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