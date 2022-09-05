Codesa: a responsabilidade de ser uma vitrine das concessões privadas no ES

Não é mera coincidência: depois de três anos de preparação para a venda, com governança e uma mudança radical na cultura corporativa, o martelo batido foi o indicativo de que, em breve, a burocracia estatal estaria dando lugar ao dinamismo da gestão privada. O arrendamento das áreas portuárias, que antes dependiam de licitação, passará a ter nova modelagem. Sem demora, com negociações rápidas. O que afastava as empresas desses negócios ficou para trás com a estatal.