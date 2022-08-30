Primeiro debate de presidenciáveis na Band teve um vencedor incontestável

Candidatos à Presidência participam de debate na Band Crédito: Reprodução/Band

A resposta pode ser dada na lata: o eleitor. E, por consequência, a própria vitalidade democrática, ao colocar os candidatos diante uns dos outros, com formatos e regras que podem variar, sempre acordadas previamente. Ninguém está desprevenido, todos têm a liberdade de se preparar para o confronto direto com os adversários, com argumentos e estratégias que julgarem mais eficientes.

primeiro debate entre os presidenciáveis das eleições 2022 , realizado por um pool de veículos (Band, UOL, Folha de S.Paulo, TV Cultura), contou com os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas e três candidatos de partidos com representantes na Câmara de Deputados. Definir vencedores e perdedores em um debate não é uma ciência exata, há doses de objetividade e de subjetividade nas análises que avaliam a participação dos candidatos nesta importante etapa da campanha. Mas há alguns consensos.

Um debate serve para avaliar não somente as propostas, mas o próprio comportamento do candidato quando confrontado com fatos que o desagradam ou desabonam. É um termômetro importante para o eleitor. E, no caso de falas ou argumentos mentirosos e falaciosos, as agências de checagem de fatos passaram a estar a postos para confrontar os dados. Com uma busca na internet, é possível confirmar ou não afirmações ou negações que embasaram os argumentos dos candidatos.

Por isso, é tão importante acompanhar o debate enquanto ele acontece. Para ter noção de contexto, pois se sabe que uma das estratégias pouco honestas das campanhas eleitorais atualmente é a disseminação de trechos de entrevistas ou participações na TV que criam narrativas que não necessariamente condizem com a realidade daquele momento. É uma forma sutil de desinformação.

O primeiro encontro entre os líderes da pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), representando os dois polos ideológicos do país, foi um chamariz incontestável, o que explica a audiência e a repercussão. Mas também é mais do que a mera curiosidade pelo embate: as pessoas estão mais interessadas em política e merecem que ela seja tratada com a devida importância. É a política que viabiliza a vida em sociedade, na busca de consensos. Espera-se que os candidatos continuem comparecendo a esses compromissos de campanha tão valiosos até o fim da eleição.