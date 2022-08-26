Pedágio na BR 101: processo por fraude é mais uma mancha na concessão

Pedágio da BR 101, na Serra, com filas de carros Crédito: Ricardo Medeiros

Pedágios em rodovias costumam provocar muita antipatia, só superada quando o resultado do dinheiro deixado nas praças de pedágio é visível na manutenção das vias e no andamento das obras. Quase ninguém reclama de pagar por uma estrada moderna e segura, só aqueles que se mantêm presos a uma visão arcaica de Estado. É um processo de engajamento do usuário/contribuinte óbvio demais, mas ainda difícil de ser alcançado no Brasil das incompetências gerenciais, que inviabilizam avanços sustentáveis em qualquer área.

Na investigação da Polícia Federal, constatou-se que funcionários da concessionária elaboraram e apresentaram à Agência Nacional de Transportes (ANTT) relatórios de monitoramento com dados inverídicos, para evitar penalidades contratuais e, assim, "auferir vantagem financeira”. Dessa forma, a concessionária conseguia autorização para efetivar reajustes nas tarifas de pedágio sem, efetivamente, cumprir as exigências da concessão referentes a serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração.

A Eco101 se defende, afirmando que "jamais se utilizou de relatórios falsos para embolsar valores públicos que deveriam ser destinados a investimento na rodovia, muito menos para prejudicar o objeto da concessão". O caso, agora, está nas mãos da Justiça.

Em nota, a concessionária fez um balanço mais recente das obras realizadas até o momento: executou obras de duplicação nos trechos com licença ambiental e entregou 47,5 quilômetros em Anchieta (2,5 quilômetros), Ibiraçu (4,5 quilômetros), João Neiva (2,7 quilômetros). E mais o Contorno de Iconha (7,8 quilômetros) e 30 quilômetros entre Viana e Guarapari. Segundo a Eco101, foram R$ 2,3 bilhões em obras e serviços prestados na rodovia.

Mas as suspeitas sobre a atuação da concessionária mostram uma situação que, se confirmada, é inaceitável, por se tratar de um esquema para fraudar relatórios sobre a qualidade da rodovia, com avaliações falsas sobre quesitos como pavimentação, drenagem e elementos de proteção da via, como sinalizações. É uma irregularidade para se conseguir vantagens financeiras à custa da segurança de cada cidadão que atravessa a rodovia.