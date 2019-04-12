Entenda a Operação Infinita Highway que apura fraude no pedágio da BR 101

Viaturas da PF estacionadas na sede da Eco101, às margens da BR 101, na Serra, durante a operação Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Segundo as investigações da operação, empresas concessionárias contratavam laudos falsos que atestavam a qualidade das rodovias. Assim, evitavam a aplicação de multas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão responsável pela fiscalização da prestação do serviço.

Ele afirma que sua empresa emitiu relatórios com informações falsas a pedido da concessionária para conseguir empréstimos e justificar o reajuste do pedágio. A cobrança na BR 101 no Estado começou em 2014.

DINHEIRO

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), as irregularidades sob investigação apontam que foram arrecadados indevidamente pelo menos R$ 330 milhões em pedágio dos usuários nos Estados investigados. Tais valores decorreriam de problemas relacionados à baixa qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias cujos nomes não foram divulgados. Apenas o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) fez menção à Eco101 em sua nota.

A Polícia Federal chegou a anunciar que faria uma entrevista coletiva para falar sobre a operação em Goiás, mas cancelou e se manifestou apenas por nota nesta quinta-feira.

As investigações apontam que, com consentimento da ANTT, uma das concessionárias envolvidas no esquema chegou a aumentar indevidamente o valor cobrado pelo pedágio, sob a falsa alegação de elevação dos custos de manutenção de rodovias, baseando-se, para isso, em orçamentos fictícios emitidos por empresas que não existiam.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal da Bahia, do Espírito Santo e de Goiás. O objetivo era localizar e apreender processos, documentos, relatórios, computadores, mídias e smartphones para apurar possíveis crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e corrupção, e, também, contra o sistema financeiro.

MPF-ES foi favorável aos mandados e, por meio de nota, informou que a investigação, que está em sigilo, pretende apurar a suspeita de utilização de relatórios de vistoria falsos por parte da Eco101.

Os relatórios seriam utilizados para fins diversos, como prestação de contas à ANTT e apresentados a outras entidades públicas para a obtenção de empréstimos, por exemplo Nota do MPF-ES

Os policiais federais também fizeram buscas em endereços ligados à ANTT, em Brasília. Um dos locais revistados foi o gabinete do diretor-geral da Agência, Mário Rodrigues Júnior.

A ANTT divulgou nota afirmando que “realiza seus trabalhos e toma suas decisões respaldadas em estudos e pareceres técnicos de seus servidores e procuradores jurídicos, dentro da legalidade e lisura, respeitando todos os princípios éticos da administração pública, e em permanente contato com os órgãos de controle”. A Agência diz ainda que “se coloca à disposição das autoridades para os esclarecimentos que se fizerem necessários”. (Com informações de Letícia Gonçalves)





O OUTRO LADO

A concessionária Eco101, que administra toda o trecho da BR 101 no Espírito Santo, informou apenas por meio de nota que não teve acesso ao processo que motivou a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, por isso não se pronunciará neste momento.

A empresa disse ainda que está colaborando com as autoridades e reafirma o seu compromisso com a ética e transparência em todas as suas relações profissionais.





ENTENDA A INVESTIGAÇÃO

FRAUDE





Concessionárias

Contrato com empresa

Empresa de engenharia alega que era contratada pelas concessionárias para prestar serviços de monitoramento da rodovia e fazer relatórios sobre a qualidade dos pontos, como asfalto, sinalização, drenagem, entre outros.

Documento verdadeiro

De acordo com o empresário Reginaldo Catafesta, que denunciou o esquema, um documento com as informações reais era confeccionado e utilizado pela Eco101 para pedir empréstimos em instituições financeiras.

Documento falso

Uma segunda versão, com informações falsas, era apresentada à ANTT, para “comprovar” que a concessionária cumpria com os requisitos previstos e poderia, portanto, reajustar a tarifa do pedágio, relata o empresário.

DINHEIRO

Cobrança indevida