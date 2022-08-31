Vai chover muito. E só investimentos em prevenção vão reduzir os danos

Pedras no morro Boa Vista, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Tão certo quanto o sol voltar a brilhar depois de as chuvas provocarem vítimas e transtornos nas cidades capixabas é haver um editorial deste jornal a cobrar mais planejamento do poder público. É papel da imprensa essa cobrança, com a esperança de que a insistência entre na cabeça dos gestores públicos.

Porque pode ser que chova muito, pode ser que chova pouco. Independentemente do que possa prever a nossa vã meteorologia (uma ciência imprescindível para a organização da sociedade, diga-se), o trabalho preventivo deve ser contínuo, de formiguinha mesmo, perpassando mandatos, sobretudo diante da certeza de que, com as alterações climáticas, não há mais certezas. A imprevisibilidade exige contingência diante do excesso e da falta de chuvas. E as cidades precisam estar cada vez mais preparadas para suportarem as intempéries.

Na reportagem de A Gazeta , o foco foram as áreas de risco. Na Grande Vitória, 33.930 pessoas moram em regiões de risco iminente de deslizamentos, inundações, entre outras tragédias, em maior e menor grau. E as prefeituras enviaram as medidas que estão tomando:

Em Vitória, a prefeitura lançou o Programa Casa Feliz e Segura, com abertura de editais de contratações para a construção de encostas nas áreas de risco alto e muito alto e também reconstrução e melhorias de imóveis. Já em Vila Velha está sendo realizado o mapeamento de quem vive nesses locais mais perigosos. A prefeitura também afirma que está planejando um sistema de alerta de chuvas intensas e risco de desastres para os moradores que vivem nessas regiões, mas sem dar prazos. Também firmou um acordo de cooperação técnica com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) para a atuação de voluntários arquitetos em áreas de risco.

Em Cariacica, a administração afirmou que realiza as obras de proteção nas encostas, com a instalação de geomantas, para evitar as ocorrências de deslizamentos, e também a limpeza preventiva com coletores alpinistas. O município reforçou que realiza a limpeza de canais, ruas, avenidas, córregos e redes de drenagem para o escoamento da água das chuvas. Na mesma linha, a prefeitura da Serra informou que o município investe em capacitação e conscientização e planos de manutenção e limpeza de bueiros e canais. Na nota, afirmou ter um plano de gerenciamento de desastres, mas sem especificar as ações.

Guarapari não informou as áreas de risco e a população que vive nelas, mas disse que realiza a limpeza e construção de redes pluviais. Viana não respondeu à reportagem.

Ao final, muitas das ações soam genéricas, outras mais concretas. Os municípios são a esfera mais próxima da população e precisam ser atuantes, pensando em novas soluções que impactem a vida das pessoas mais vulneráveis. Mas não cabe somente às cidades, obras mais amplas de drenagem e outras intervenções de infraestrutura dependem também de recursos estaduais e federais, o que mostra que o enfrentamento da calamidade provocada pelas chuvas carece de uma atuação integrada e eficiente.