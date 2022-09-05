Mercado da Capixaba será atração turística no Centro de Vitória

A Rua Araribóia, ao lado do Mercado da Capixaba, será destinada apenas a pedestres e ciclistas Crédito: PMV

Reportando-me às boas recordações dos tempos em que morei na Cidade Alta, região mais central da Capital, vejo o antigo Mercado da Capixaba como uma das mais tradicionais construções da cidade. Tanto pelo seu valor arquitetônico, como pelas suas sete décadas de funcionamento.

Vejo assim com muita satisfação a decisão do prefeito de Vitória de ter incluído no programa de revitalização do Centro a restauração e a requalificação do Mercado da Capixaba, cujas obras deverão ser iniciadas muito em breve.

Ao fazer um rápido mergulho no passado – por ter frequentado o Mercado da Capixaba desde criança com meu pai –, permito-me levar ao leitor as principais lembranças que consegui resgatar daquele antigo e tradicional mercado.

Na década de 1950, a atual Av. Princesa Isabel era uma rua bem estreita separada do mar por um muro de pedra com uma escada para embarque e desembarque de pessoas e produtos que chegavam por via marítima. Essa rua terminava próximo ao local onde hoje funciona o restaurante McDonald’s; as principais entradas do mercado eram pela Av. Jerónimo Monteiro (trecho na época denominado Av. Capixaba) e pelas Ruas Arariboia e Des. O’ Reille de Souza.

Inaugurado em 1926, o prédio dispunha de lojas que abriam tanto para as ruas que o circundavam, como para o pátio interno descoberto de formato quadrangular, onde havia na parte central uma grande peixaria.

Conforme divulgação recente feita pela Prefeitura de Vitória, o projeto de reforma e requalificação foi desenvolvido com o propósito de tornar o antigo mercado uma importante atração turística, com foco principal nas atividades de gastronomia, lazer, cultura e comercialização de produtos da agricultura capixaba.

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O projeto compreende também a transformação da Rua Arariboia em rua de pedestres, onde serão instalados bares, cafés, restaurantes e realizados eventos musicais, integrando o novo mercado ao ambiente externo.