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Revitalização

Mercado da Capixaba será atração turística no Centro de Vitória

Local pode ser transformado em um equipamento urbano similar aos mercados gastronômicos centrais mundo afora – como o Chelsea Market, em Nova York, e o Mercado San Miguel, em Madri

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 00:10

Públicado em 

05 set 2022 às 00:10
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

A Rua Araribóia, ao lado do Mercado da Capixaba, será destinada apenas a pedestres e ciclistas
A Rua Araribóia, ao lado do Mercado da Capixaba, será destinada apenas a pedestres e ciclistas Crédito: PMV
Reportando-me às boas recordações dos tempos em que morei na Cidade Alta, região mais central da Capital, vejo o antigo Mercado da Capixaba como uma das mais tradicionais construções da cidade. Tanto pelo seu valor arquitetônico, como pelas suas sete décadas de funcionamento.
Mais de vinte anos fechado, a obra de reforma, anunciada pela Prefeitura de Vitória, é mais um importante passo no enfrentamento do desafio da revitalização do Centro.
Vejo assim com muita satisfação a decisão do prefeito de Vitória de ter incluído no programa de revitalização do Centro a restauração e a requalificação do Mercado da Capixaba, cujas obras deverão ser iniciadas muito em breve.

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Ao fazer um rápido mergulho no passado – por ter frequentado o Mercado da Capixaba desde criança com meu pai –, permito-me levar ao leitor as principais lembranças que consegui resgatar daquele antigo e tradicional mercado.
Na década de 1950, a atual Av. Princesa Isabel era uma rua bem estreita separada do mar por um muro de pedra com uma escada para embarque e desembarque de pessoas e produtos que chegavam por via marítima. Essa rua terminava próximo ao local onde hoje funciona o restaurante McDonald’s; as principais entradas do mercado eram pela Av. Jerónimo Monteiro (trecho na época denominado Av. Capixaba) e pelas Ruas Arariboia e Des. O’ Reille de Souza.
Inaugurado em 1926, o prédio dispunha de lojas que abriam tanto para as ruas que o circundavam, como para o pátio interno descoberto de formato quadrangular, onde havia na parte central uma grande peixaria.
Conforme divulgação recente feita pela Prefeitura de Vitória, o projeto de reforma e requalificação foi desenvolvido com o propósito de tornar o antigo mercado uma importante atração turística, com foco principal nas atividades de gastronomia, lazer, cultura e comercialização de produtos da agricultura capixaba.

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O projeto compreende também a transformação da Rua Arariboia em rua de pedestres, onde serão instalados bares, cafés, restaurantes e realizados eventos musicais, integrando o novo mercado ao ambiente externo.
Ao ser transformado num equipamento urbano similar aos mercados gastronômicos existentes em centro de cidades mundo afora – como o Chelsea Market em Nova York, o Mercado San Miguel em Madri e outros –, o Mercado da Capixaba, desde que haja um bom planejamento operacional, poderá nesse novo modelo de funcionamento se converter numa das mais importantes atrações turísticas e de lazer da Capital.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

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