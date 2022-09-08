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Mais cores na Capital

Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES

A proposta “Espírito Santo terra de encantos” é de autoria dos designers Paulo Gustavo dos Santos Caldas, Alexssandro Mello Furtado e Filipe Cock Motta
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2022 às 16:50

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 16:50

Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES
Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES Crédito: Fernando Madeira
O Centro de Vitória já é conhecido por concentrar construções históricas e símbolos importantes da cultura do Espírito Santo. Mas uma intervenção artística iniciada nesta semana, quando se comemora o aniversário da Capital, está deixando a região ainda mais colorida e com a cara do capixaba. O Edifício Humberto Gobbi virou uma tela gigante para traços que estimulam o sentimento de pertencimento ao Estado.  
Essa iniciativa é resultado do edital realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur). O vencedor do processo foi o coletivo Locomotipo. A pintura ainda está em andamento, mas já é possível observar parte dos traçados nas fotos do repórter-fotográfico de A Gazeta, Fernando Madeira. 

Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES

A proposta “Espírito Santo terra de encantos” é de autoria dos designers Paulo Gustavo dos Santos Caldas, Alexssandro Mello Furtado e Filipe Cock Motta. A secretaria explica que o objetivo é contemplar referências históricas e culturais, como a panela de barro, o café e o beija-flor, que remetem à identidade, estimulando o sentimento de pertencimento pelo Estado.
O Edifício Humberto Gobbi  está localizado na Avenida Jerônimo Monteiro conta com painel de 1,6 mil metros quadrados, com ampla possibilidade de visualização, a partir de pontos de vista de curta, média e longa distâncias.

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