Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES

A proposta “Espírito Santo terra de encantos” é de autoria dos designers Paulo Gustavo dos Santos Caldas, Alexssandro Mello Furtado e Filipe Cock Motta. A secretaria explica que o objetivo é contemplar referências históricas e culturais, como a panela de barro, o café e o beija-flor, que remetem à identidade, estimulando o sentimento de pertencimento pelo Estado.