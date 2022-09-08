O dia em que o príncipe Charles, agora rei, plantou árvore no ES

Charles, quando ainda era príncipe, plantou árvore em Aracruz durante visita ao Espírito Santo Crédito: Arquivo/A Gazeta

Charles aterrissou no Aeroporto de Vitória às 11h08 do dia 25 de abril de 1991. O destino do então príncipe era Aracruz , no Norte do Estado, onde ele visitou a sede da Aracruz Celulose, hoje Suzano.

Realizada em abril de 1991, a visita ao Espírito Santo foi diplomática Crédito: Lamm/Cedoc A GAZETA

O cientista político João Gualberto Vasconcellos, em entrevista para A Gazeta em 2021, explicou que tratou-se de uma visita diplomática. A empresa foi fundada pelo empresário norueguês radicado no Brasil Erling Sven Lorentzen, que era casado com a princesa Ragnhild da Noruega, a filha mais velha do rei Olavo V e da princesa Marta da Suécia.

Mas também houve o lado econômico da vinda de Charles ao Estado. Uma das grandes acionistas da Aracruz Celulose, na época, era a empresa Souza Cruz, que, por sua vez, tinha a British American Tobacco como uma das donas.

"O príncipe Charles, então, também veio em nome dos interesses ingleses, que controlavam a fábrica. Por fim, um dado importante é que a Aracruz Celulose era muito conhecida pelas boas práticas que tinha aqui. Então esses três fatores se somam: a monarquia, os interesses do capital inglês e o bom nome internacional”, destacou João Gualberto.

CHARLES PLANTOU MUDA DE PAU-BRASIL

Do Aeroporto de Vitória, Charles seguiu para a fábrica, onde percorreu as instalações e ouviu explicações sobre a produção. Para coroar a visita ao Espírito Santo, o então príncipe plantou uma muda de pau-brasil, uma das árvores símbolo da diversidade ecológica brasileira, no Centro de Pesquisas Florestais da empresa.

Em seguida, Charles quebrou o protocolo e decidiu visitar a casa de Yara Ikemori, engenheira agrônoma da Aracruz, que ficava no bairro Coqueiral. O agora Rei, porém, não foi acompanhado por nenhum veículo de imprensa e nem ele ou Yara comentaram sobre o assunto depois. A passagem de Charles pelo Espírito Santo durou cerca de cinco horas.

A princesa Daiana, então esposa de Charles e de quem viria a se divorciar cinco anos depois, também esteve no Brasil naquele período, mas não acompanhou o marido ao Espírito Santo. Ela permaneceu em São Paulo para outros compromissos oficiais.

E COMO ESTÁ A ÁRVORE HOJE EM DIA?

Em abril deste ano, a muda de pau-brasil plantada pelo agora rei Charles em Aracruz completou 31 anos. A planta se desenvolveu e permanece no Centro de Pesquisas Florestais da Suzano.

Árvore pau-brasil plantada pelo príncipe Charles cresceu no Centro de Pesquisas Florestais da Suzano Crédito: Secom/ES

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), pôde mostrar uma foto da árvore para Charles . O encontro aconteceu em novembro de 2021, quando o socialista participou da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia.