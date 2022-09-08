Casagrande lamenta morte de Rainha Elizabeth; "líder forte e carismática"

A morte da Rainha Elizabeth II, monarca mais longeva do Reino Unido, aos 96 anos nesta quinta-feira (8) comoveu celebridades e autoridades ao redor do mundo. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi um dos que prestou homenagem à rainha, que faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia, classificando-a como uma "líder forte e carismática".
Em uma postagem no Twitter, Casagrande afirmou que Elizabeth deixou um legado para todo o mundo e pregou respeito e pêsames ao Reino Unido.
"Recebemos a notícia do falecimento, aos 96 anos, de Sua Majestade, a rainha Elizabeth II. Líder forte e carismática, quebrou barreiras e deixa exemplo e legado não apenas para o Reino Unido, mas para todo o mundo. Meu adeus à Rainha, nosso respeito e pêsames ao povo britânico"
O anúncio da morte da Rainha Elizabeth foi feito pelas redes sociais da família britânica real. Membros da família real foram chamados às pressas à Escócia, depois que médicos divulgaram um alerta sobre a saúde da monarca.
"A rainha morreu pacificamente em Balmoral nesta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão a Londres amanhã", informou a Casa Real britânica.