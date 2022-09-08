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Reino Unido

'Todo o país está preocupado com a rainha', diz nova premiê britânica

Liz Truss e Elizabeth II se encontraram há dois dias no castelo de Balmoral, na Escócia, para oficializar posse da primeira-ministra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2022 às 14:08

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 14:08

Pessoas se reúnem em frente ao Palácio de Buckingham, após anúncio de que a rainha Elizabeth II foi colocada sob cuidados médicos
Pessoas se reúnem em frente ao Palácio de Buckingham, após anúncio de que a rainha Elizabeth II foi colocada sob cuidados médicos Crédito: Frank Augstein/ AP/ AE
A primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse que todo o Reino Unido está "muito preocupado" com o estado de saúde da rainha Elizabeth II, que está sendo monitorada por médicos após ter apresentado complicações, segundo informou, nesta quinta-feira (8), o Palácio de Buckingham.
"Todo o país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham nesta hora do almoço. Meus pensamentos — e os pensamentos das pessoas de todo o Reino Unido — estão com Sua Majestade, a Rainha, e sua família neste momento", escreveu a premiê.
Truss e Elizabeth se encontraram há dois dias no castelo de Balmoral, na Escócia, para oficializar a transição de cargo entre Boris Johnson e a nova primeira-ministra, eleita líder do Partido Conservador na segunda-feira (5).
Imagens do encontro mostraram Elizabeth II após um longo período em que a rainha esteve longe dos holofotes.
Rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde oficializou Liz Truss como nova primeira-ministra britânica
Rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde oficializou Liz Truss como nova primeira-ministra britânica Crédito: Jane Barlow/ AP/ AE
Outros políticos e personalidades se manifestam. O comunicado do Palácio de Buckingam foi breve, mas suficiente para estimular diversas publicações de autoridades e ex-líderes britânicos em relação à monarca de 96 anos.
"Na sequência de uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha ficaram preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A rainha permanece confortável e em Balmoral", disse um porta-voz do palácio de Buckingham.
A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, publicou que todos estão "profundamente preocupados com as notícias sobre a saúde de Sua Majestade".
Família da rainha vai para a Escócia. Segundo o jornal britânico The Guardian, os quatro filhos da rainha Elizabeth 2ª encontram-se no castelo de Balmoral ao lado da mãe.
Outros membros da família real estariam a caminho do palácio, como os príncipes William e Harry, netos de Elizabeth II, e a duquesa de Cornwall, Camila, esposa de Charles.

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