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Repercussão

Biden e outros líderes mundiais expressam preocupação com rainha

Além do presidente dos EUA, o premiê do Canadá, a presidente da Comissão Europeia  e o secretário-geral da ONU também manifestaram apoio à monarca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2022 às 14:33

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 14:33

Biden anuncia fechamento do espaço aéreo para aviões da Rússia em discurso do Estado da União
Biden anuncia fechamento do espaço aéreo para aviões da Rússia em discurso do Estado da União Crédito: Reprodução/Twitter
Líderes mundiais expressaram nesta quinta-feira (8) preocupação com a saúde da rainha Elizabeth II, depois que seus médicos divulgaram um alerta e a família real foi chamada para ficar com ela na Escócia.
O presidente dos EUA, Joe Biden, disse por meio do porta-voz da Casa Branca que foi informado sobre a situação de saúde de Elizabeth e que seus pensamentos estão com ela e sua família. "Os pensamentos dele e da primeira-dama estão solidamente e diretamente com a rainha e sua família hoje", disse John Kirby a repórteres.
O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, também se manifestou, dizendo que seus pensamentos "e os de canadenses em todo o país estão com Sua Majestade a rainha Elizabeth II neste momento". "Desejamos a ela tudo de bom e enviamos nosso melhor para a família real", completou.
Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a rainha "representa toda a história da Europa ". "Ela sempre nos deu estabilidade e confiança, mostrou uma imensa coragem e é uma lenda, aos meus olhos", declarou.
Por meio de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também afirmou que seus pensamentos estão com a rainha, sua família e o povo do Reino Unido neste momento.

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