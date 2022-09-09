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Leonel Ximenes

Vereador de Vitória propõe voto de pesar pela morte da rainha

Proposição será votada na próxima segunda-feira pela Câmara, em homenagem à Elizabeth II, que morreu nesta quarta-feira (8)

Públicado em 

09 set 2022 às 13:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rainha Elizabeth no Castelo de Balmoral em 6 de setembro de 2022
Elizabeth II reinou durante 70 anos Crédito: Reuters/Folhapress
O vereador Armandinho Fontoura (Podemos) não perde tempo: ele apresentou um voto de pesar pela morte da rainha Elizabeth II, ocorrida nesta quinta-feira (8) em um castelo da família real inglesa na Escócia.
Presidente eleito da Câmara de Vitória, Armandinho foi autor também, em maio passado, de um voto de louvor à monarca pelos 70 anos de seu reinado (bodas de platina) à frente da coroa britânica.

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“A Rainha Elizabeth II foi uma pessoa com uma linda missão de servir ao próximo, com uma personalidade deslumbrante. Estava sempre disposta a ajudar pessoas. Uma mulher correta, humilde, humana, justa, misericordiosa e competente. Sempre expondo os melhores valores e princípios para os filhos e netos”, elogiou o parlamentar na justificativa da sua proposição.
Armandinho, que se declara adepto do parlamentarismo republicano, lembra que em seu reinado Elizabeth II trabalhou com 15 primeiros-ministros britânicos. “Entre os mais proeminentes estão Winston Churchill (1951)”, destacou o parlamentar.

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A moção pelo voto de pesar será apresentada na próxima segunda-feira (12) e, segundo o vereador, deve ser aprovada por votação simbólica, como é tradição para esse tipo de iniciativa no parlamento da Capital.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Rainha Elizabeth II Câmara de Vitória Inglaterra Obituário Parlamento Armandinho Fontoura
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