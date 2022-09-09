Vereador de Vitória propõe voto de pesar pela morte da rainha

“A Rainha Elizabeth II foi uma pessoa com uma linda missão de servir ao próximo, com uma personalidade deslumbrante. Estava sempre disposta a ajudar pessoas. Uma mulher correta, humilde, humana, justa, misericordiosa e competente. Sempre expondo os melhores valores e princípios para os filhos e netos”, elogiou o parlamentar na justificativa da sua proposição.
Armandinho, que se declara adepto do parlamentarismo republicano, lembra que em seu reinado Elizabeth II trabalhou com 15 primeiros-ministros britânicos. “Entre os mais proeminentes estão Winston Churchill (1951)”, destacou o parlamentar.
A moção pelo voto de pesar será apresentada na próxima segunda-feira (12) e, segundo o vereador, deve ser aprovada por votação simbólica, como é tradição para esse tipo de iniciativa no parlamento da Capital
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