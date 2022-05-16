Câmara no ES aprova voto de louvor à rainha da Inglaterra

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, que está no trono desde 1952 Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk

Não são apenas os buracos e outros assuntos típicos da cidade que preocupam a Câmara de Vitória (CMV) . O legislativo de Capital está antenado também com a geopolítica mundial e um dos seus protagonistas mais importantes, a rainha da Inglaterra

A CMV aprovou uma moção de apoio pela celebração do jubileu de platina (70 anos) de reinado de Elizabeth II na Inglaterra. A homenagem foi proposta pelo vereador Armandinho Fontoura (Podemos), que se declara adepto do parlamentarismo, mas sob o regime republicano.

“Acho o sistema britânico eficiente onde as tradições e liturgia protegem as instituições dos arroubos totalitários”, defende o parlamentar, que requereu que a moção seja enviada ao Palácio de Buckingham, em Londres, endereçado à rainha de 96 anos de idade.

Fontoura destaca também a importância que a soberana tem para a geopolítica mundial. “A Commonwealth tem 54 países, e ela é a líder disso tudo. Uma figura extraordinária”, complementa o vereador, referindo-se à Comunidade das Nações, instituição que reúne as ex-colônias britânicas das quais a soberana é chefe de Estado.

Elizabeth II, muito sorridente, compareceu neste domingo (15) à noite a um evento em Windsor (Inglaterra) que marcou a primeira grande celebração do "Jubileu de Platina", poucos dias depois de não presidir a abertura do ano parlamentar por seus problemas de saúde.