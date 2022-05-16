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Leonel Ximenes

Câmara no ES aprova voto de louvor à rainha da Inglaterra

Por unanimidade, homenagem foi aprovada pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 15:41

Públicado em 

16 mai 2022 às 15:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A rainha Elizabeth II, da Inglaterra
A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, que está no trono desde 1952 Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
Não são apenas os buracos e outros assuntos típicos da cidade que preocupam a Câmara de Vitória (CMV). O legislativo de Capital está antenado também com a geopolítica mundial e um dos seus protagonistas mais importantes, a rainha da Inglaterra.
A CMV aprovou uma moção de apoio pela celebração do jubileu de platina (70 anos) de reinado de Elizabeth II na Inglaterra. A homenagem foi proposta pelo vereador Armandinho Fontoura (Podemos), que se declara adepto do parlamentarismo, mas sob o regime republicano.
“Acho o sistema britânico eficiente onde as tradições e liturgia protegem as instituições dos arroubos totalitários”, defende o parlamentar, que requereu que a moção seja enviada ao Palácio de Buckingham, em Londres, endereçado à rainha de 96 anos de idade.

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Fontoura destaca também a importância que a soberana tem para a geopolítica mundial. “A Commonwealth tem 54 países, e ela é a líder disso tudo. Uma figura extraordinária”, complementa o vereador, referindo-se à Comunidade das Nações, instituição que reúne as ex-colônias britânicas das quais a soberana é chefe de Estado.
Elizabeth II, muito sorridente, compareceu neste domingo (15) à noite a um evento em Windsor (Inglaterra) que marcou a primeira grande celebração do "Jubileu de Platina", poucos dias depois de não presidir a abertura do ano parlamentar por seus problemas de saúde.

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O espetáculo deste domingo foi parte do 'Windsor Horse Show', competição equestre que a rainha visitou na sexta-feira (13), e se antecipa aos grandes festejos do jubileu por suas sete décadas de reinado, de 2 a 5 de junho, em todo o Reino Unido.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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