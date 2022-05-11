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Leonel Ximenes

Vereador no ES propõe exame toxicológico para professores

Sugestão do parlamentar inclui no teste de detecção de drogas “as pessoas diretamente envolvidas com as crianças”, como as que atuam nos Cras e nos Conselhos Tutelares

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

11 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jô Comério sugeriu o exame toxicológico durante a sessão solene em homenagem aos 42 anos de emancipação de Marilândia
Jô Comério sugeriu o exame toxicológico durante a sessão solene em homenagem aos 42 anos de emancipação de Marilândia Crédito: Facebook
O vereador Jô Comério (Republicanos) sugeriu, durante um debate na Câmara Municipal de Marilândia, um dispositivo na lei para que professores e as “pessoas diretamente envolvidas com as crianças”, como as que atuam nos Cras e nos Conselhos Tutelares, sejam submetidas a exame toxicológico periodicamente, de seis em seis meses.
A proposta, feita na segunda (9) à noite, durante a sessão solene em homenagem aos 42 anos de emancipação da cidade do Noroeste do Estado, causou polêmica e viralizou nas redes sociais.

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A sugestão do parlamentar, que já foi vice-prefeito de Marilândia, surgiu durante a fala da vereadora Alcione Boldrini (PP), que segundo Comério está apresentando uma lei sobre a questão das drogas.
“Fizeram uma montagem no vídeo, minha fala não se resume a isso, mas estamos estudando essa possibilidade [de um dispositivo na lei que obrigue o exame toxicológico]. Mas temos que discutir porque não adianta eu ter a vontade se os demais colegas não tiverem a mesma opinião”, comentou o parlamentar, que se declara de oposição ao prefeito Augusto Astori Ferreira, mais conhecido como Gutim (PSB).

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"Minha opinião é que sim [favorável ao exame toxicológico]. Agora vamos sentar, conversar e ver o que a gente pode fazer"
Jô Comério - Vereador em Marilândia pelo Republicanos
Insatisfeito com a repercussão do vídeo, Jô Comério disse que é vítima de aliados do prefeito. “Sou oposição ao prefeito e esse rapaz [ele não cita o nome] que trabalha na prefeitura faz montagens toda vez que eu faço uma fala. Ele quer fazer uma montagem para distorcer os fatos. Nossa cidade é muito pequena e é complicada. Às vezes você quer trabalhar com o intuito de ajudar o município, mas acaba se aborrecendo”, desabafa o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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