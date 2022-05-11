Vereador no ES propõe exame toxicológico para professores

A proposta, feita na segunda (9) à noite, durante a sessão solene em homenagem aos 42 anos de emancipação da cidade do Noroeste do Estado, causou polêmica e viralizou nas redes sociais.

A sugestão do parlamentar, que já foi vice-prefeito de Marilândia, surgiu durante a fala da vereadora Alcione Boldrini (PP), que segundo Comério está apresentando uma lei sobre a questão das drogas.

Insatisfeito com a repercussão do vídeo, Jô Comério disse que é vítima de aliados do prefeito. “Sou oposição ao prefeito e esse rapaz [ele não cita o nome] que trabalha na prefeitura faz montagens toda vez que eu faço uma fala. Ele quer fazer uma montagem para distorcer os fatos. Nossa cidade é muito pequena e é complicada. Às vezes você quer trabalhar com o intuito de ajudar o município, mas acaba se aborrecendo”, desabafa o parlamentar.