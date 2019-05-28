Aposentado de Marilândia faz réplica em madeira do clássico MP Lafer

Para realizar um sonho que tinha desde quando era um garoto, o aposentado Jacimar Luiz Pissimilho juntou sua experiência como marceneiro com muita criatividade e construiu uma réplica do MP, um veículo inglês bastante cobiçado na década de 1970. Quando o carro passa pelas ruas de Marilândia , na região Noroeste do Estado, não tem quem não dobre o pescoço para admirar a perfeição do automóvel.

O sonho se tornou realidade depois de um trabalho árduo. "Eu via esses carros passar na rua e achava o máximo. Imaginava que nunca ia poder ter um carro desse, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Então pensei: ‘Agora vou fazer’, e acabei realizando meu sonho", contou Jacimar.

O projeto era transformar um fusca em um charmoso MP. Para isso, o aposentado tirou as medidas do veículo de um amigo e fez cada parte seguindo os gabaritos. A madeira usada é de reflorestamento, considerada mais macia e flexível. Ele demorou mais de um ano para juntar todas as peças. O automóvel foi todo envernizado, para protegê-lo das chuvas. O chassi é de um fusca. Tem os medidores no painel e o motor 1.300.

Modelo usado como inspiração pelo aposentado Crédito: Reprodução/mplafer.net

"O mais difícil foi o paralama com essa curva. A parte quando ela pende para o lado de dentro, foi muito demorado para fazer. Outra coisa mais difícil também é o capô, porque ele é despontado e caído, não é só colocar uma ripa encostada na outra", ressaltou.

Os passeios por Marilândia precisam ser curtos, pois o carro não pode circular em rodovias. Mesmo emplacada e com a documentação em dia, o veículo está descaracterizado. Mas até pequenas voltas pelo centro da cidade chamam a atenção de quem vê a réplica do MP. "Ele é um gênio de fazer um carro desse todo na madeira", elogiou o aposentado Carlos Roberto Pimenta. "Tem muitos detalhes bonitos e muita criatividade", disse a atendente Taianara Marcarini.