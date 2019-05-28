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"Sonho"

Aposentado de Marilândia faz réplica em madeira do clássico MP Lafer

Desde garoto, Jacimar Luiz Pissimilho sonhava em ter um MP, carro inglês que fez muito sucesso na década de 1970. Para realizar seu sonho, ele construiu o veículo em madeira

Publicado em 

28 mai 2019 às 15:22

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 15:22

Para realizar um sonho que tinha desde quando era um garoto, o aposentado Jacimar Luiz Pissimilho juntou sua experiência como marceneiro com muita criatividade e construiu uma réplica do MP, um veículo inglês bastante cobiçado na década de 1970. Quando o carro passa pelas ruas de Marilândia, na região Noroeste do Estado, não tem quem não dobre o pescoço para admirar a perfeição do automóvel.
O sonho se tornou realidade depois de um trabalho árduo. "Eu via esses carros passar na rua e achava o máximo. Imaginava que nunca ia poder ter um carro desse, mas isso nunca saiu da minha cabeça. Então pensei: ‘Agora vou fazer’, e acabei realizando meu sonho", contou Jacimar.
> Lanterneiro realiza sonho e transforma Fusca em limousine no Sul do ES
O projeto era transformar um fusca em um charmoso MP. Para isso, o aposentado tirou as medidas do veículo de um amigo e fez cada parte seguindo os gabaritos. A madeira usada é de reflorestamento, considerada mais macia e flexível. Ele demorou mais de um ano para juntar todas as peças. O automóvel foi todo envernizado, para protegê-lo das chuvas. O chassi é de um fusca. Tem os medidores no painel e o motor 1.300.
Modelo usado como inspiração pelo aposentado Crédito: Reprodução/mplafer.net
"O mais difícil foi o paralama com essa curva. A parte quando ela pende para o lado de dentro, foi muito demorado para fazer. Outra coisa mais difícil também é o capô, porque ele é despontado e caído, não é só colocar uma ripa encostada na outra", ressaltou.
Os passeios por Marilândia precisam ser curtos, pois o carro não pode circular em rodovias. Mesmo emplacada e com a documentação em dia, o veículo está descaracterizado. Mas até pequenas voltas pelo centro da cidade chamam a atenção de quem vê a réplica do MP. "Ele é um gênio de fazer um carro desse todo na madeira", elogiou o aposentado Carlos Roberto Pimenta. "Tem muitos detalhes bonitos e muita criatividade", disse a atendente Taianara Marcarini. 
Mesmo fazendo tanto sucesso, Jacimar nem pensa em vender o veículo. "Se eu contar mão de obra, madeira e os faróis, ele ficou uns R$ 40 mil", explica. Quando questionado sobre o valor afetivo, ele é taxativo. "Aí é diferente, não tem valor", garantiu. Além disso, o aposentado tem muito ciúmes do carro que ele construiu com tanto carinho. "Se alguém bater, o pau quebra!", diverte-se.

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