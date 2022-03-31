Vereador mais votado do ES deixa o Cidadania: "Já deu"

O vereador Denninho Silva
, de Vitória, o mais votado do Estado nas últimas eleições (7.213 votos), conseguiu autorização do partido para mudar de legenda e trocou o Cidadania pelo União Brasil, sigla pela qual pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa
em outubro.
“Fui para o União Brasil porque é um partido de centro-direita. Eu não queria ficar num partido de esquerda”, disse Denninho, tentando explicar sua mudança partidária. “Já deu o que tinha que dar”, acrescentou.
O parlamentar da Capital disse que sua saída do Cidadania não significa um rompimento com o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende
, maior líder da legenda no Estado: “Continua meu amigo”.
Denninho Silva diz que foi convidado para se filiar no União Brasil a convite do deputado federal Felipe Rigoni, pré-candidato ao Palácio Anchieta e comandante da legenda no Estado. "Pretendo encontrar diálogo no União Brasil, o que nunca tive no Cidadania. Só tinha interlocução com Luciano Rezende e o deputado estadual Fabrício Gandini".
O parlamentar adianta que a sua nova filiação não muda a relação com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos): "Estou sempre com ele. É meu aliado".