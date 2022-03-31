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Leonel Ximenes

Vereador mais votado do ES deixa o Cidadania: "Já deu"

Parlamentar, que será candidato a deputado estadual, teve autorização da sua antiga legenda para migrar para outro partido

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:45

Públicado em 

31 mar 2022 às 17:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Denninho Silva está em seu segundo mandato na Câmara de Vitória
Denninho Silva está em seu segundo mandato na Câmara de Vitória Crédito: Reprodução do Facebook
vereador Denninho Silva, de Vitória, o mais votado do Estado nas últimas eleições (7.213 votos), conseguiu autorização do partido para mudar de legenda e trocou o Cidadania pelo União Brasil, sigla pela qual pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em outubro.
“Fui para o União Brasil porque é um partido de centro-direita. Eu não queria ficar num partido de esquerda”, disse Denninho, tentando explicar sua mudança partidária. “Já deu o que tinha que dar”, acrescentou.
O parlamentar da Capital disse que sua saída do Cidadania não significa um rompimento com o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende, maior líder da legenda no Estado: “Continua meu amigo”.

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Denninho Silva diz que foi convidado para se filiar no União Brasil a convite do deputado federal Felipe Rigoni, pré-candidato ao Palácio Anchieta e comandante da  legenda no Estado.  "Pretendo encontrar diálogo no União Brasil, o que nunca tive no Cidadania. Só tinha interlocução com Luciano Rezende e o deputado estadual Fabrício Gandini".
O parlamentar adianta que a sua nova filiação não muda a relação com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos): "Estou sempre com ele. É meu aliado". 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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