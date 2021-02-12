Poucas&Boas: Tudo acaba em pizza com o vereador campeão de votos no ES

No seus stories, Denninho devora uma fatia de pizza Crédito: Reprodução do Instagram

Vereador mais votado em Vitória , Denninho Silva (Cidadania) virou garoto-propaganda de uma pizzaria do bairro Segurança do Lar, seu reduto eleitoral na Grande Goiabeiras. No vídeo publicado no Instagram, o parlamentar, bem à vontade, come uma fatia da pizza enquanto elogia a guloseima. “Que pizza maravilhosa!. Olha que delícia... Nham, nham, nham…”

PH COM KASSAB

O ex-governador Paulo Hartung e o ex-deputado federal Zé Carlinhos almoçaram na semana passada com Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro e presidente nacional do PSD. No encontro, na residência de Kassab na capital paulista, o prato principal foi a política nacional neste tempo de pandemia.

PH DE VOLTA?

Por falar nisso, nos bastidores políticos no ES começa a se falar na volta do ex-governador à política capixaba. Tem gente torcendo para que PH reconsidere sua decisão de se afastar das eleições no Estado e concorra ao Palácio Anchieta em 2022. Falta combinar com o agora executivo, que está sem partido.

ESTÁ NO AR

Foi publicado, no Diário Oficial, o edital de contratação da empresa que fará a manutenção dos helicópteros do Notaer, o setor de aviação da Polícia Militar do ES. Por um contrato de 60 meses, o governo do Estado prevê gastar até R$ 1,7 milhão com o serviço.

CONEXÕES

Ex-secretário de Educação do prefeito Rodney Miranda, em Vila Velha, o professor Wallace Millis agora é assessor do deputado federal Neucimar Fraga (PSD).

DESCONEXÕES

Por falar nisso, Neucimar pouco tem falado dos assuntos de Vila Velha. O parlamentar, que assumiu em 1º de janeiro no lugar de Sérgio Vidigal (PDT), eleito prefeito da Serra, só tem se ocupado de temas nacionais. Há quem diga que Neucimar está meio “desconectado” da realidade canela-verde.

QUEIJO SUÍÇO

Não são ainda as águas de março, mas as ruas de Vila Velha já estão esburacadas após as chuvas.

DÚVIDAS, DÚVIDAS

Prefeito Pazolini: o senhor não consegue encontrar um nome de reconhecida competência para assumir definitivamente a Secretaria de Cultura de Vitória? Ou a Cultura no seu governo não tem importância?

SOMOS TÃO JOVENS

Mortes precoces do padre Kleber e do ativista Lula Rocha marcaram a semana. Triste.

IGREJA E ESTADO

Euclério Sampaio (DEM) está promovendo cultos dentro da Prefeitura de Cariacica, um espaço laico. Só tem de tomar cuidado com a aglomeração, para depois não terem de rezar pela cura de quem contrair Covid-19.

SEM BUROCRACIA

A Prefeitura da Serra lançou um sistema digital para aprovação de projetos para a execução de obras residenciais e comerciais no município. Por meio dele, a empresa ou profissional cadastra o projeto, envia documentos e emite na hora as taxas necessárias para o licenciamento da obra. Tudo pela internet.

TROFÉU BAJULADOR

Neucimar Fraga mal chegou à Câmara e já aparece com frequência para discursar na tribuna. Disputa com Evair de Melo (PP) e Soraya Manato (PSL) o título de quem mais bajula Bolsonaro na bancada federal.

SOBROU PRA ELAS

Mulheres têm se infectado mais com a Covid-19 do que os homens no Espírito Santo.

...E PRA ELES

Contudo, quanto aos óbitos, eles são a maioria.

QUE PERIGO!

A rotatória que converge com a saída do Terminal de Itaparica e o acesso a um shopping, em Vila Velha, tem preocupado motoristas. Falta de limites e de sinalização faz com que os ônibus e outros veículos venham em alta velocidade. Já está valendo aquela máxima: "No cruzamento, a preferência é de quem tem coragem".

LER É VIVER

Uma frase para iluminar o debate: “Me armo de livros para ficar livre de armas”.

NA FIESP E NO CNJ

O ano começou movimentado para o advogado capixaba Luiz Cláudio Allemand. Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ele assumirá como diretor do Departamento Jurídico (Dejur) e, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficou entre os 13 representantes nomeados para compor o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados Pessoais, criado em outubro passado.

SE LIGA NA REDE

A Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan, informa que, nos últimos seis anos, R$ 255 milhões foram investidos em expansão, ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário do município, aumentando o índice de cobertura de 58% para 90%.

SE LIGA NA REDE 2

Mas o trabalho encontra um obstáculo: mesmo com a rede ampliada, passando na porta da quase totalidade do município, mais de 21 mil imóveis seguem sem fazer a ligação que garante a destinação correta do esgoto para o tratamento. O preço? Menos saúde para a população e mais desequilíbrio ambiental. Ou seja, a conta é de todos.

SE LIGA NA REDE 3

Em Vila Velha, a questão é a mesma. A cobertura ainda é menor porque a parceria público-privada é mais recente, mas há 12 mil imóveis com rede disponível que não destinam seu esgoto corretamente. A responsabilidade de realizar a ligação do esgoto do imóvel na rede é dos moradores, prevista em lei federal, e não se conectar à rede de esgoto é crime ambiental, passível de processo no Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

CARNAVAL É CULTURA

O projeto “Lendo e relendo Cariacica” vai apresentar o livro “Minha Cariacica”, de Kátia Fialho, que será exibido nas redes sociais da Secult neste domingo (14), às 14h.

ALO, SERGIO MORO!