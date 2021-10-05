Vereador mais votado do ES se diz ameaçado e reclama de ingratidão

Por fim, o parlamentar do Cidadania afirma que está sem saúde, sem tempo para conviver com a família e deixa no ar a possibilidade de abandonar a política. “Eu, Denninho Silva, saindo da política, retomando minha saúde, trabalhando em outra área como fiz desde os meus 13 anos de idade, abandonando as comunidades, os projetos sociais, a luta contra o tráfico, o atendimento à população, quem de fato sai prejudicado? Fica a reflexão.”