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Leonel Ximenes

Vereador mais votado do ES se diz ameaçado e reclama de ingratidão

"Sou ameaçado pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mandaram recado para o meu advogado", afirma o parlamentar de Vitória

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 15:12

Públicado em 

05 out 2021 às 15:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Denninho Silva está em seu segundo mandato na Câmara de Vitória
Denninho Silva está em seu segundo mandato na Câmara de Vitória Crédito: Reprodução do Facebook
Cansado, ameaçado, sem forças, sem saúde. As queixas são muitas do vereador mais votado do Espírito Santo no ano passado, Denninho Silva (Cidadania), que recorreu mais uma vez às redes sociais (elas estão de volta!) para desabafar.
Aliado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), Denninho afirmou que é vítima de ingratidão, por parte de alguns moradores da sua região (Grande Goiabeiras), e ainda denunciou que é ameaçado por criminosos, os quais, segundo o parlamentar, ele vem enfrentando.
“Desde o início do ano passado venho sofrendo ameaças pelo famoso trem-bala do Bairro da Penha, que tenta invadir constantemente a Grande Goiabeiras. Sou ameaçado pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mandaram recado para o meu advogado que se eu não diminuísse o policiamento no bairro, eles iriam me pegar e pegar minha família”, relata.

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Além das ameaças que diz sofrer, e que já foram denunciadas à polícia, Denninho,  reclama do que chama de “ingratidão” de alguns moradores do seu reduto eleitoral, a Grande Goiabeiras. “Fico observando que alguns políticos que nada fazem e são endeusados. Não ouvem as comunidades, nunca bateram de frente contra o tráfico, não apoiam um projeto social, não atendem ninguém quando procurados. São esses que têm valor? Parece que sim. É desanimador”, diz o vereador que está no segundo mandato.
Por fim, o parlamentar do Cidadania afirma que está sem saúde, sem tempo para conviver com a família e deixa no ar a possibilidade de abandonar a política. “Eu, Denninho Silva, saindo da política, retomando minha saúde, trabalhando em outra área como fiz desde os meus 13 anos de idade, abandonando as comunidades, os projetos sociais, a luta contra o tráfico, o atendimento à população, quem de fato sai prejudicado? Fica a reflexão.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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