Vereador mais votado do ES se diz ameaçado e reclama de ingratidão

Aliado do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), Denninho afirmou que é vítima de ingratidão, por parte de alguns moradores da sua região (Grande Goiabeiras), e ainda denunciou que é ameaçado por criminosos, os quais, segundo o parlamentar, ele vem enfrentando.
“Desde o início do ano passado venho sofrendo ameaças pelo famoso trem-bala do Bairro da Penha
, que tenta invadir constantemente a Grande Goiabeiras. Sou ameaçado pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mandaram recado para o meu advogado que se eu não diminuísse o policiamento no bairro, eles iriam me pegar e pegar minha família”, relata.
Além das ameaças que diz sofrer, e que já foram denunciadas à polícia, Denninho, reclama do que chama de “ingratidão” de alguns moradores do seu reduto eleitoral, a Grande Goiabeiras
. “Fico observando que alguns políticos que nada fazem e são endeusados. Não ouvem as comunidades, nunca bateram de frente contra o tráfico, não apoiam um projeto social, não atendem ninguém quando procurados. São esses que têm valor? Parece que sim. É desanimador”, diz o vereador que está no segundo mandato.
Por fim, o parlamentar do Cidadania afirma que está sem saúde, sem tempo para conviver com a família e deixa no ar a possibilidade de abandonar a política. “Eu, Denninho Silva, saindo da política, retomando minha saúde, trabalhando em outra área como fiz desde os meus 13 anos de idade, abandonando as comunidades, os projetos sociais, a luta contra o tráfico, o atendimento à população, quem de fato sai prejudicado? Fica a reflexão.”