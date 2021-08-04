Câmara de Vitória cria comenda em homenagem a Gerson Camata

Proposta pelo vereador Armandinho Fontoura (Podemos), a honraria será concedida a “personalidades e instituições, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância prestados à comunidade espírito-santense”.
O projeto de resolução foi protocolado e votado em regime de urgência. Todos os vereadores presentes - com exceção de Luiz Emanuel, que está de licença médica - votaram favoravelmente à proposta. O autor do projeto e a vereadora Karla Coser
, do PT, chegaram a chorar durante a leitura da justificativa da matéria.
"Gerson dedicou cerca de 40 anos de sua vida à política capixaba. Trabalhou com projetos estruturantes no Estado e foi responsável pela ligação de diversas estradas, além de ter deixado sua marca em obras importantes para o Espírito Santo como o Tancredão, Sambão do Povo e Terceira Ponte”, justificou Armandinho Fontoura.