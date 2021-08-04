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Leonel Ximenes

Câmara de Vitória cria comenda em homenagem a Gerson Camata

Honraria foi votada em regime de urgência e aprovada no dia em que o assassino do ex-senador e ex-governador está sendo julgado

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 11:11

Públicado em 

04 ago 2021 às 11:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, de 77 anos, foi assassinado na tarde do dia 26 de dezembro na Praia do Canto, em Vitória
Gerson Camata, de 77 anos, foi assassinado na tarde do dia 26 de dezembro de 2018 Crédito: G1
No dia em que será definido o destino do assassino de Gerson Camata, o ex-senador e ex-governador é homenageado com uma comenda criada nesta quarta-feira (4) de manhã pela Câmara de Vitória.
Proposta pelo vereador Armandinho Fontoura (Podemos), a honraria será concedida a “personalidades e instituições, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância prestados à comunidade espírito-santense”.
O projeto de resolução foi protocolado e votado em regime de urgência. Todos os vereadores presentes - com exceção de Luiz Emanuel, que está de licença médica - votaram favoravelmente à proposta. O autor do projeto e a vereadora Karla Coser, do PT, chegaram a chorar durante a leitura da justificativa da matéria.

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"Gerson dedicou cerca de 40 anos de sua vida à política capixaba. Trabalhou com projetos estruturantes no Estado e foi responsável pela ligação de diversas estradas, além de ter deixado sua marca em obras importantes para o Espírito Santo como o Tancredão, Sambão do Povo e Terceira Ponte”, justificou Armandinho Fontoura.
Para o parlamentar, a comenda faz justiça ao político, assassinado em plena rua, na Praia do Canto, na tarde de 26 de dezembro de 2018: “Camata é um símbolo da política.Por isso, é justo e providencial ter a lembrança de uma pessoa que conseguiu aglutinar de forma eficaz esse Estado”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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