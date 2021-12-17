Vereadores (criativos) de Vila Velha aprovam o “Dia do Conservadorismo”

Câmara de Vila Velha: que tal a volta do tempo do vereador sem remuneração, como antigamente? Crédito: CMVV/ Divulgação

Vila Velha , não se sabe por que e para que serve, tem agora em seu Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia do Conservadorismo”, que será “comemorado” em todo dia 10 de março. A lei foi promulgada pelo presidente da Câmara , Bruno Lorenzutti (Podemos), no último dia 15.

Segundo mais essa lei municipal, “conservadorismo é o pensamento político-filosófico que defende a estabilidade das instituições sociais tradicionais, de modo especial, a família, a comunidade local e a religião, além dos usos, dos costumes, das tradições e das convenções morais”.

A iniciativa do projeto que virou lei é do vereador Devacir Rabello (DC), aquele mesmo que a coluna mostrou comemorando , num vídeo, a aquisição de uma pistola e a licença para posse de arma.

“Há no Brasil hoje a vivência e a tentativa de construção de um pensamento reacionário”, analisa o cientista político João Gualberto, sobre a lei aprovada pelos 17 diligentes parlamentares da CMVV. “Isso não é pensamento conservador. Há conservadores respeitáveis no mundo inteiro. O pensamento reacionário contesta a batalha das ideias. Esse movimento é muito forte nos Legislativos, inclusive em Vitória e Vila Velha”, acrescenta.

Para o cientista político, a iniciativa fere os pressupostos democráticos: “O Dia do Conservadorismo é uma péssima ideia porque, neste caso, nós deveríamos ter também o ‘Dia do Esquerdismo’ ou o ‘Dia dos Movimentos Identitários’. O que foi aprovado em Vila Velha é uma ideia ruim e que expressa um pensamento negativo e não democrático”.

"Esse pensamento reacionário, do ponto de vista da sociedade brasileira, se alimenta do passado colonial aristocrático e da cultura do coronelismo. É a expressão do que há de mais antigo na sociedade brasileira, é o retorno do velho. " João Gualberto - Cientista político