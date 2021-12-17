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Leonel Ximenes

Vereadores (criativos) de Vila Velha aprovam o “Dia do Conservadorismo”

Segundo a lei promulgada, data, a ser "comemorada" em todo  10 de março, agora faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município

Públicado em 

17 dez 2021 às 11:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

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Câmara de Vila Velha: que tal a volta do tempo do vereador sem remuneração, como antigamente? Crédito: CMVV/ Divulgação
Vila Velha, não se sabe por que e para que serve, tem agora em seu Calendário Oficial de Eventos do Município o “Dia do Conservadorismo”, que será “comemorado” em todo dia 10 de março. A lei foi promulgada pelo presidente da Câmara, Bruno Lorenzutti (Podemos), no último dia 15.
Segundo mais essa lei municipal, “conservadorismo é o pensamento político-filosófico que defende a estabilidade das instituições sociais tradicionais, de modo especial, a família, a comunidade local e a religião, além dos usos, dos costumes, das tradições e das convenções morais”.
A iniciativa do projeto que virou lei é do vereador Devacir Rabello (DC), aquele mesmo que a coluna mostrou comemorando, num vídeo, a aquisição de uma pistola e a licença para posse de arma.
“Há no Brasil hoje a vivência e a tentativa de construção de um pensamento reacionário”, analisa o cientista político João Gualberto, sobre a lei aprovada pelos 17 diligentes parlamentares da CMVV. “Isso não é pensamento conservador. Há conservadores respeitáveis no mundo inteiro. O pensamento reacionário contesta a batalha das ideias. Esse movimento é muito forte nos Legislativos, inclusive em Vitória e Vila Velha”, acrescenta.

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Para o cientista político, a iniciativa fere os pressupostos democráticos: “O Dia do Conservadorismo é uma péssima ideia porque, neste caso, nós deveríamos ter também o ‘Dia do Esquerdismo’ ou o ‘Dia dos Movimentos Identitários’. O que foi aprovado em Vila Velha é uma ideia ruim e que expressa um pensamento negativo e não democrático”.
"Esse pensamento reacionário, do ponto de vista da sociedade brasileira, se alimenta do passado colonial aristocrático e da cultura do coronelismo. É a expressão do que há de mais antigo na sociedade brasileira, é o retorno do velho. "
João Gualberto - Cientista político
Sensibilizada com a preocupação dos nobres edis canelas-verdes em preservar tradições, a coluna pede licença para sugerir: que tal voltar o tempo no Brasil em que os vereadores não eram remunerados? A gente era feliz. E sabia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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