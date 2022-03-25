Poucas&Boas: Vereador no ES deposita R$ 1,71 para “ajudar” Dallagnol

O depósito de Armandinho Fontoura, via Pix, para o ex-procurador da República Crédito: Divulgação

O VALOR DA INDENIZAÇÃO

O valor já supera o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o pagamento ao presidenciável petista, que é de R$ 75 mil. Lula pedia R$ 1 milhão devido à apresentação de PowerPoint em que foi acusado de liderar uma organização criminosa.

O DEPÓSITO DO VEREADOR

Mas Dallagnol pode refazer os cálculos. Horas depois dessa “prestação de contas”, ele recebeu mais R$ 1,71 do vereador Armandinho Fontoura (Podemos, mesmo partido do ex-procurador), de Vitória, também pelo Pix.

O RECADO DO 171

O artigo 171 do Código Penal Brasileiro refere-se ao ato de estelionato, ou seja, enganar outras pessoas para conseguir benefícios próprios. Entretanto, a ironia do vereador da Capital não ficou clara se era em referência a Dallagnol ou a Lula.

PARA QUEM FOI A CRÍTICA?

"A crítica é bem clara, é uma crítica aos dois. Um, Lula, se aproveitou do cargo para roubar e o outro (Dallagnol), quando procurador, se utilizou da função para promover Lawfare, que é o uso do sistema jurídico como parte de uma estratégia contra adversários, ou seja, o uso das leis como uma arma política”, explica o parlamentar.

IVAN, O TERRÍVEL

Ivan Carlini não vai mais se filiar ao Republicanos, como ele chegou a anunciar. Ex-vereador em Vila Velha por oito mandatos consecutivos, Carlini, que estava no DEM, vai concorrer a deputado estadual pelo PSC. A festa de filiação será segunda (28) à noite em sua casa em Cobilândia. “Só vou oferecer água, café está muito caro”, avisou Carlini a quem tinha esperança de um lauto banquete.

QUEM SEGUE QUEM NO INSTAGRAM

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas , segue o governador Renato Casagrande (PSB) no Instagram . Contudo, a recíproca não é a mesma. O socialista não acompanha – pelo menos na teoria – a movimentação do delegado na rede social.

RECADO FOTOGRÁFICO?

Curiosamente, Ricas publicou em seu Instagram, há alguns dias, foto de operação da Polícia Federal ao lado da Guarda Municipal de Vitória. A Capital é comandada por Lorenzo Pazolini, delegado de Polícia Civil, que é filiado ao Republicanos, partido que tem mantido certa hostilidade com o governador Casagrande.

A MILHARES DE QUILÔMETROS

Ministério Público Estadual (MPES) abriu inquérito civil para investigar supostas irregularidades no âmbito da Secretaria de Governo, uma vez que a servidora pública comissionada Fernanda Mazzelli Almeida Maio, que ocupa o cargo de assessora especial, teria se ausentado de suas funções pelo período consecutivo de 86 dias, de 20/8/2021 a 14/12/2021, para disputar campeonatos de Jiu-Jitsu nos EUA.

QUEM É QUEM

Neto Barros, ex-prefeito de Baixo Guandu, gravou um vídeo saudando os “100 anos do PCdoB”, o seu partido, que serão comemorados nesta sexta-feira (25). O pessoal do PCB, entretanto, jura que o centenário é da legenda deles.

COMBUSTÍVEL NOVO NO SINDIPOSTOS

A chapa Inovação e União, de oposição, venceu a eleição para comandar a diretoria do Sindipostos-ES nos próximos quatro anos. Presidida por Maxwel Nunes, a chapa que assume na próxima semana tem forte presença de jovens empresários do setor.

VENDENDO PRA CHUCHU

O chuchu está fazendo sucesso nas feiras livres da Grande Vitória, não dando nem tempo para que o legume sobre na hora da xepa.

PAPO DE DIREITA

Mourão e Meneguelli em vídeo publicado nas redes sociais do ex-prefeito de Colatina Crédito: Reprodução de vídeo

Pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, Sérgio Meneguelli esteve nesta semana em Brasília, para encontros partidários. O ex-prefeito de Colatina gravou um vídeo com o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é pré-candidato, pelo mesmo partido, ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Meneguelli se disse admirador do vice-presidente, que retribuiu a gentileza.

VALEI-ME, SÃO PEDRO!

Fiéis da Igreja São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória, têm reclamado da escuridão ao redor do templo. Teve gente que conseguiu escapar por pouco de assalto.

UNHA E CARNE

Carlos Manato (PL) e Tenente Assis (PTB) têm sido vistos circulando juntos em tudo quanto é canto. Inclusive em visitas a raposas políticas.

ATÉ QUANDO?

Leitor da coluna ficou preso mais de uma hora e meia no banco para poder resolver o problema de um cartão de crédito clonado.

LÍQUIDO ESTRANHO

Moradores da Ponta da Fruta, em Vila Velha, estão na bronca, porque um bueiro está vazando esgoto direto para o mar.

MESTRE ÁLVARO INTERNACIONAL

A Serra vai receber, a partir de 15 de abril, o Mundial de Corrida de Montanha (skyrunning). A competição será realizada no Mestre Álvaro e será a primeira vez que o Brasil sediará uma etapa do mundial de quilômetro vertical. Estão sendo esperados atletas de trail running de todo mundo.

O LIVRO DA RESISTÊNCIA E DA LUTA

Neste sábado (26), no Quintal do Marconinho, em São Mateus, será lançado "Dores de Ébano", da escritora capixaba Mônica Porto. O livro fala sobre a ancestralidade do povo negro, também retratando as dores e a resistência dessa população por meio de 101 poemas. O evento faz parte da programação do Mês das Mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Sedh).

ALÔ, ELEITOR!