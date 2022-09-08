Casagrande e Charles se encontraram há menos de um ano na Escócia

O governador Renato Casagrande
(PSB) e o então príncipe Charles se encontraram durante a realização da 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), em novembro passado, na Escócia. Na ocasião, o governador recebeu o convite do do agora rei da Inglaterra para participar da SMI-Brasil Race to Zero Investment Forum, um fórum promovido na COP-26.
O evento marcou o início de uma cooperação mais ampla entre a Sustainable Markets Initiative (SMI) e o Brasil. A entidade foi lançada pelo príncipe Charles em 2020 com foco em 10 ações relacionadas ao meio ambiente para os próximos anos. Em carta enviada ao governador capixaba, o então príncipe destacou a liderança dos Estados brasileiros na questão ambiental.