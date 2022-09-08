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Leonel Ximenes

Casagrande e Charles se encontraram há menos de um ano na Escócia

O governador e o então príncipe conversaram sobre meio ambiente durante a 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26)

Públicado em 

08 set 2022 às 16:37
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Casagrande mostra a Charles fotos da árvore que o então príncipe plantou em Aracrua
Casagrande mostra a Charles fotos da árvore que o então príncipe plantou em Aracruz Crédito: Adriano Zucolotto
O governador Renato Casagrande (PSB) e o então príncipe Charles se encontraram durante a realização da 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), em novembro passado, na Escócia. Na ocasião, o governador recebeu o convite do do agora rei da Inglaterra para participar da SMI-Brasil Race to Zero Investment Forum, um fórum promovido na COP-26.
O evento marcou o início de uma cooperação mais ampla entre a Sustainable Markets Initiative (SMI) e o Brasil. A entidade foi lançada pelo príncipe Charles em 2020 com foco em 10 ações relacionadas ao meio ambiente para os próximos anos. Em carta enviada ao governador capixaba, o então príncipe destacou a liderança dos Estados brasileiros na questão ambiental.

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No encontro dos dois, Casagrande mostrou ao príncipe fotos da árvore que ele plantou durante a visita que ele fez ao Espírito Santo em 25 de abril de 1991. Na época, o agora rei britânico plantou uma muda de pau-Brasil na Aracruz Celulose, atual Suzano, em Aracruz.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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