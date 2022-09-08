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96 anos

Autoridades do ES lamentam a morte da rainha Elizabeth II

Monarca morreu nesta quinta-feira (8), na Escócia. Seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve sucedê-la no trono
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2022 às 16:31

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 16:31

A rainha Elizabeth II
A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
Autoridades de todo o mudo, e também do Espírito Santo, lamentaram a morte da Rainha Elizabeth II que foi confirmada nesta quinta-feira (8) pelo Palácio de Buckingham. Logo antes, a informação era de que ela estava sob cuidados médicos e que a família mais próxima havia sido chamada a Balmoral, na Escócia, onde a rainha, que estava com 96 anos, passava o verão. Seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve sucedê-la no trono.
No Estado, o governador Renato Casagrande (PSB) exaltou a monarca enquanto "líder forte e carismática".
A vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), apontou o papel da rainha em inspirar meninas e mulheres de todo o mundo.
Já o senador Fabiano Contarato (PT) destacou que o reinado de Elizabeth, que moldou os rumos no mundo.
O ex-governador Paulo Hartung também lamentou a morte nas redes sociais: "conviveu com grandes mudanças sociais e econômicas de forma pacífica".
Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), a rainha era símbolo de "resiliência e democracia".
Deputados estaduais e federais também publicaram manifestações de luto nas redes sociais.

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