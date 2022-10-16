Pai, mãe e filha de 1 ano morrem em acidente em Aracruz; mulher estava grávida

Família que morreu no acidente na altura da Vila do Riacho, em Aracruz, na ES 445 Crédito: Reprodução

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na madrugada deste domingo (16), matou três pessoas de uma mesma família. Morreram o condutor de um dos carros, Iago Rodrigues Santana, de 22 anos, a esposa dele, Sandiane do Nascimento Pereira Santana, de 25 anos, que estava grávida, e a filha do casal, Analice Nascimento Santana, de um ano e dois meses.

O acidente ocorreu no km 13 da ES 445, próximo à região de Vila do Riacho, em Aracruz, Norte do Estado, e envolveu dois carros e uma carreta com carga de granito. Conforme apuração da TV Gazeta Norte, o carro onde estavam as vítimas estaria em alta velocidade e, quando tentou uma ultrapassagem, bateu em outro automóvel que seguia no sentido contrário. Em seguida, o mesmo veículo colidiu na carreta, que também estava no sentido oposto e tombou na pista devido ao impacto da batida.

A Polícia Militar, informou que, no momento em que os policiais chegaram ao local do acidente, Iago e a filha, Analice, já estavam sem vida. A mulher grávida morreu posteriormente.

Sandiane estaria no banco da frente com a filha no colo e não usava cinto de segurança no momento da batida. A mulher foi socorrida inconsciente por equipes de resgate e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo familiares da vítima, ela estava grávida de três meses. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã deste domingo.

Foi encontrado no interior do carro um revólver de calibre 38. A arma foi apreendida e encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz. A Polícia Civil foi procurada para informar sobre a procedência da arma e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O motorista do outro carro envolvido na batida disse aos militares que seguia pela rodovia no sentido Linhares a Santa Cruz quando viu o carro, em que estava a família, na contramão. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Acidente em Aracruz matou três pessoas Crédito: Nadia Prado

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

Já o motorista da carreta, um homem de 30 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. A vítima também foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, inconsciente. Segundo a PM nenhuma restrição foi constatada quanto à documentação da carreta ou do condutor.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e liberados para os familiares.

O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.