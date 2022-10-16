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Tragédia

Pai, mãe e filha de 1 ano morrem em acidente em Aracruz; mulher estava grávida

Colisão foi com três veículos, sendo dois carros e uma carreta com carga de granito, e aconteceu na ES 445, no km 13, próximo à região de Vila do Riacho, em Aracruz, Norte do Estado.

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2022 às 16:20
Família que morreu no acidente na altura da Vila do Riacho, em Aracruz, na ES 445
Família que morreu no acidente na altura da Vila do Riacho, em Aracruz, na ES 445 Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na madrugada deste domingo (16), matou três pessoas de uma mesma família. Morreram o condutor de um dos carros, Iago Rodrigues Santana, de 22 anos, a esposa dele, Sandiane do Nascimento Pereira Santana, de 25 anos, que estava grávida, e a filha do casal, Analice Nascimento Santana, de um ano e dois meses.
O acidente ocorreu no km 13 da ES 445, próximo à região de Vila do Riacho, em Aracruz, Norte do Estado, e envolveu dois carros e uma carreta com carga de granito. Conforme apuração da TV Gazeta Norte, o carro onde estavam as vítimas estaria em alta velocidade e, quando tentou uma ultrapassagem, bateu em outro automóvel que seguia no sentido contrário. Em seguida, o mesmo veículo colidiu na carreta, que também estava no sentido oposto e tombou na pista devido ao impacto da batida.
A Polícia Militar, informou que, no momento em que os policiais chegaram ao local do acidente, Iago e a filha, Analice, já estavam sem vida. A mulher grávida morreu posteriormente.

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Sandiane estaria no banco da frente com a filha no colo e não usava cinto de segurança no momento da batida. A mulher foi socorrida inconsciente por equipes de resgate e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo familiares da vítima, ela estava grávida de três meses. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã deste domingo.
Foi encontrado no interior do carro um revólver de calibre 38. A arma foi apreendida e encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz. A Polícia Civil foi procurada para informar sobre a procedência da arma e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
O motorista do outro carro envolvido na batida disse aos militares que seguia pela rodovia no sentido Linhares a Santa Cruz quando viu o carro, em que estava a família, na contramão. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Acidente em Aracruz matou três pessoas
Acidente em Aracruz matou três pessoas Crédito: Nadia Prado
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
Já o motorista da carreta, um homem de 30 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. A vítima também foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, inconsciente. Segundo a PM nenhuma restrição foi constatada quanto à documentação da carreta ou do condutor.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e liberados para os familiares.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

Atualização

17/10/2022 - 12:28
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou sobre a dinâmica do acidente e confirmou imagens das vítimas. A matéria foi atualizada.

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