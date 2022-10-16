Acidente deixa quatro feridos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Os bombeiros precisaram cortar a lataria do carro para chegarem ao ocupante preso às ferragens Crédito: Internauta

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã deste domingo (16), na Avenida Fernando Ferrari, na altura do bairro Goiabeiras, em Vitória , na altura do antigo terminal de passageiros do aeroporto. As vítimas precisaram ser retiradas das ferragens e uma delas estava em estado grave.

Vídeos e fotos encaminhados à reportagem de A Gazeta mostram o trabalho intenso dos bombeiros para retirarem os ocupantes presos às ferragens. Devido ao grau de destruição dos veículos envolvidos, não foi possível identificar os modelos e quais quantos carros se envolveram na colisão – ao menos dois aparecem danificados nas imagens.

Os Bombeiros tiveram muito trabalho para cortar a lataria retorcida e ter acesso aos feridos. O ferido com mais gravidade, segundo a assessoria da corporação, foi levado em uma viatura do Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Dr.Jayme Santos Neves.

Já os demais, feridos com menor gravidade, foram atendidos no local pelo Samu.