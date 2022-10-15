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Acidente na BR 262

Duas pessoas ficam feridas após batida entre dois carros no Sul do ES

Vítimas do acidente que ocorreu na manhã deste sábado (15) foram levadas para um hospital em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 14:47

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 out 2022 às 14:47
Duas pessoas ficaram feridas após dois carros colidirem na BR 262, no trevo de Conceição do Castelo, no Sul do Estado. O acidente, que aconteceu na manhã deste sábado (15), fez o trânsito ficar interditado nos dois sentidos para a retirada dos veículos. No momento, a circulação de veículos já está liberada.
Duas pessoas ficam feridas após dois carros colidirem em Conceição do Castelo
Os dois veículos ficaram atravessados na pista da BR 262, após o acidente, no trevo de Conceição do Castelo Crédito: Corpo de Bombeiros / Divulgação
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da prefeitura já haviam socorrido as vítimas.
Os dois feridos foram levados para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante, mas não tiveram o estado de saúde divulgado pelos bombeiros. Além disso, três pessoas assinaram termo recusando atendimento.
Segundo os bombeiros, havia um Fiat Uno colidido frontalmente no meio da BR 262 e outro veículo, um Fiat Strada, atingido lateralmente, fora da rodovia. “A equipe fez análise da cena. Todavia, não identificou nenhum risco adicional”, comunicou.
Em seguida, os bombeiros retiraram o cabo da bateria do Fiat Uno e utilizaram o veículo da corporação de Auto Busca e Salvamento Leve (Absl) junto com uma corda de seda para amarrar e deslocar o carro.
A equipe explicou que o carro foi levado até as margens do trevo. Logo após, foi utilizado pó de serra para limpar um pequeno vazamento de óleo da rodovia e o trânsito foi liberado.

Duas pessoas ficam feridas após dois carros colidirem em Conceição do Castelo

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