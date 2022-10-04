Acidente mata mulher e fere motorista na BR 262 em Conceição do Castelo

Uma mulher de 31 anos morreu e um homem – que não teve identidade divulgada – ficou ferido após o carro em que eles estavam capotar no km 117 da BR 262, na localidade de Indaiá, em Conceição do Castelo, no Sul do Estado, na noite desta segunda-feira (3). O condutor do veículo foi socorrido em estado grave para um hospital da região e Grace Kelly Ribeiro já estava sem vida quando socorristas chegaram ao local do acidente.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e quando a equipe chegou ao local havia duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizando atendimento. Um médico do Samu informou aos militares que Grace Kelly, que estava dentro do veículo, já estava sem sinais vitais.
Para os Bombeiros, o condutor do carro informou que o filho dele, de 8 anos, poderia estar dentro do veículo, mas os militares não encontraram a criança. “Retiramos a mulher do interior do veículo para procurarmos dentro e embaixo do carro. Durante as buscas da criança recebemos a informação que a mesma estava na casa da avó em Conceição do Castelo”, explicou a corporação na ocorrência.
Após confirmarem a informação, os Bombeiros deixaram a ocorrência aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Procurada pela reportagem, a PRF disse que o motorista do veículo foi encaminhado para um hospital da região. Segundo a corporação, não houve interdição da via e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e, o corpo da vítima, encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante disse que o condutor teve alta na terça-feira (4), após passar por avaliações.
Atualização
04/10/2022 - 5:40
O texto foi atualizado com a informação da alta médica do motorista.