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BR 262

Motociclista morre em acidente com carreta em Conceição do Castelo

Segundo a PRF, motorista da carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a moto
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 set 2022 às 17:59

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 17:59

Acidente desta terça-feira (27) envolveu um motociclista e uma carreta, em Conceição do Castelo
Acidente desta terça-feira (27) envolveu um motociclista e uma carreta, em Conceição do Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta no quilômetro 110 da BR 262, em Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre uma moto. 
A PRF informou que a ocorrência aconteceu por volta das 13h30 e o piloto morreu no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.
A Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo do motociclista. O nome dele não foi divulgado. 

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