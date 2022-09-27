Motociclista morre em acidente com carreta em Conceição do Castelo

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta no quilômetro 110 da BR 262, em Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre uma moto.
A PRF informou que a ocorrência aconteceu por volta das 13h30 e o piloto morreu no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.
A Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo do motociclista. O nome dele não foi divulgado.