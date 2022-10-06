Preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Conceição do Castelo

A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar um motorista de aplicativo de 64 anos em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado. O corpo de Ernandes Gonçalves Leite, de 64 anos, foi encontrado dentro de um bueiro na localidade de Angá, zona rural do município, no dia 17 de agosto deste ano.
O homem de 36 anos, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil, foi preso no último dia 14. A corporação explicou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi dado cumprimento do mandado de prisão. Posteriormente, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). As investigações sobre a morte do motorista de aplicativo seguem em andamento.
RELEMBRE O CRIME
Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Ernandes Gonçalves Leite foi localizado por uma mulher, enquanto ela caminhava pela estrada pavimentada na comunidade de Angá. A mulher notou o corpo dentro de um bueiro de escoamento de água pluvial na entrada de acesso ao cemitério. Equipes foram ao local, constataram o fato e acionaram a Polícia Civil.
Familiares contaram que Ernandes foi visto pela última vez no dia 15 de agosto. Ele atuou como servidor público do município de Conceição do Castelo como operador de máquina, e após se aposentar, estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ele deixou quatro filhos.