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Prefeito de Conceição da Barra é feito refém com esposa e funcionários

Mateusinho do Povão (PTB) contou que criminosos apontaram arma na cabeça dele e da esposa e agrediram funcionários com chutes. Os quatro suspeitos fugiram levando celulares e uma carteira do prefeito
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 set 2022 às 10:29

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 10:29

Frente da casa do prefeito, no distrito de Braço do Rio
Frente da casa do prefeito, no distrito de Braço do Rio Crédito: Reprodução
O prefeito de Conceição da Barra, Mateusinho do Povão (PTB), foi feito refém em casa com a esposa dele e três funcionários no fim da noite de terça-feira (27), no distrito de Braço do Rio, no município do Norte do Espírito Santo. Ele contou à reportagem que estava acompanhado de dois funcionários em frente à residência onde mora quando três homens armados saíram de um carro e anunciaram assalto. A primeira-dama e outro funcionário estavam no interior do imóvel. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos levaram R$ 1,5 mil, celulares, chaves de veículos e da casa e uma carteira com documentos dele.
Segundo Mateusinho do Povão, um Fiat Grand Siena com quatro ocupantes parou em frente à casa dele. Um dos indivíduos permaneceu dentro do veículo enquanto os demais renderam ele e dois funcionários dele, obrigando-os a entrarem no imóvel – onde estava a esposa do prefeito e outro funcionário. Nesse momento, a quarta pessoa, que estava no carro, se juntou aos outros três.
Os indivíduos ficaram na residência por cerca de 10 minutos e, durante esse tempo, pediram dinheiro e fizeram ameaças, segundo a vítima. O prefeito disse ainda que os criminosos chegaram a apontar arma para a cabeça dele e da esposa, e agrediram os funcionários dele com chutes. Durante o assalto, as vítimas tiveram que ficar deitadas na sala com a cabeça baixa e, posteriormente, os reféns foram levados para um quarto.
“Todo mundo foi para a sala. Eles pediam dinheiro o tempo todo, apontaram arma para a minha cabeça e da minha esposa. Quando viram que não teriam o que queriam, levaram os celulares, nos trancaram em casa e fugiram”, relatou Mateusinho do Povão.
Segundo informações da Polícia Militar, como os indivíduos não encontraram grande quantia de dinheiro, eles deram chutes nas vítimas e fizeram ameaças. Na residência havia apenas R$ 1.500,00, que foi subtraído pelos suspeitos.
Cerca de 10 minutos após os assaltantes irem embora, as vítimas se levantaram e conseguiram sair da casa por uma janela. O prefeito disse que não foi possível ver para qual direção os criminosos seguiram quando fugiram.
A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e prestou apoio aos envolvidos. Ninguém foi detido em flagrante pela PM. A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve ir ao local.
“Agora estamos mais tranquilos, minha família  e os funcionários estão bem, graças a Deus. Estamos aguardando as investigações para identificar os autores do crime”, comentou o prefeito.
Polícia Civil esteve na casa do prefeito nesta manhã para colher informações
Polícia Civil esteve na casa do prefeito nesta manhã para colher informações Crédito: Raphael Verly

PREFEITO ACREDITA EM CRIME POLÍTICO

O prefeito contou à reportagem que após assinar uma ordem de serviço, na noite de terça-feira (27) ele foi para a casa onde mora e lá atendeu correligionários. Mateusinho do Povão disse que acredita que o crime possa ter motivação política. "Estamos na reta final, apoiando candidaturas em uma frente firme. Acreditamos que seja um crime político", falou. 
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. O delegado Alysson Pereira, responsável pelo caso, disse em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que ainda não há conclusões sobre a motivação do crime. Segundo ele, além do trabalho da perícia, câmeras que possam ter registrado o momento do crime devem auxiliar nas apurações.

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