Mães relatam denúncias de abuso sexual em escola de Conceição da Barra

Mãe de uma das meninas que fizeram denúncia durante entrevista à TV Gazeta Norte Crédito: Raphael Verly

"Ela chegou em casa dizendo que o tio da escola tinha passado a mão nela. Com gestos, ela mostrou que ele tinha descido a mão e apalpado os seios dela. [...] Ela está apavorada”. Emocionada, a mãe de uma menina de 11 anos relata que a filha sofreu abuso em uma escola de Conceição da Barra , Norte do Espírito Santo.

Os casos ocorreram na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Mario Vello Silvares, no Centro da cidade. A mãe da menina de 11 anos relatou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que a filha chegou em casa da escola na tarde de segunda-feira (8), dizendo que tinha algo importante para contar, e descreveu o que o professor teria feito.

“Eu entrei em contato com uma outra mãe, e fiquei sabendo que não era o primeiro caso, que isso já estava acontecendo. Então nós fomos na Polícia Militar ”, conta. No relato da menina para os militares, ela conta também que, alguns dias antes, o professor teria batido a mão nas nádegas de outra aluna.

As mães afirmam que são pelo menos cinco vítimas. A Polícia Civil confirma que recebeu, até o momento, três denúncias.

"Nós pais tivemos uma reunião na escola porque não é só a minha filha. São pelo menos outras cinco crianças com o mesmo relato. Elas não querem ir para a escola e nós estamos lutando para mostrar que é um lugar seguro." X - Mãe da aluna de 11 anos

A mãe de outra aluna também denunciou o professor para a polícia. Segundo a mulher, na última sexta-feira (5), a filha dela, que tem 10 anos, chegou da escola dizendo que o professor tentou se aproximar dela, tocando-a nos ombros, mas a aluna se esquivou e saiu de perto do homem.

"Ela chegou em casa muito agitada e muito assustada. Eu perguntei o porquê e ela contou. Ela viu ele passando a mão no corpo de uma colega. Eram coisas que elas já vinham observando sobre a postura errada do professor. O jeito que ele olhava para elas com desejo. O jeito que ele acariciava elas de forma maldosa. [...] Poderia ter acontecido algo muito pior se essas crianças não tivessem a coragem de denunciar." X - Mãe de aluna de 10 anos

O QUE DIZ A PREFEITURA

A secretária Municipal de Educação, Cristiane Sena, informou que o professor foi demitido assim que a escola e a Prefeitura de Conceição da Barra tiveram conhecimento dos casos.

“A função da escola foi fazer o Boletim de Ocorrência, e ouvir os alunos e seus familiares. A escola afastou o professor imediatamente da sala de aula, e nós demitimos o funcionário. Não tínhamos qualquer suspeita da conduta desse professor. Não tivemos nenhum indício de que isso poderia acontecer”, afirma a secretária.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que Rildo de Oliveira Pestana, de 50 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) confirmou que o homem deu entrada no sistema prisional nesta terça-feira (9).

O QUE DIZ A DEFESA

O advogado que faz a defesa do professor pediu para não ter o nome divulgado, mas se posicionou por meio de nota. Leia na íntegra: