Mães relatam denúncias de abuso sexual em escola de Conceição da Barra

"Ela chegou em casa dizendo que o tio da escola tinha passado a mão nela. Com gestos, ela mostrou que ele tinha descido a mão e apalpado os seios dela. [...] Ela está apavorada”. Emocionada, a mãe de uma menina de 11 anos relata que a filha sofreu abuso em uma escola de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo.
Segundo a polícia, o suspeito de cometer o crime é o professor de Educação Física e ex-vereador Rildo de Oliveira Pestana, de 50 anos, preso em flagrante por estupro de vulnerável na noite de segunda-feira (8), após os pais de outras duas crianças também denunciarem abusos.
Os casos ocorreram na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Mario Vello Silvares, no Centro da cidade. A mãe da menina de 11 anos relatou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que a filha chegou em casa da escola na tarde de segunda-feira (8), dizendo que tinha algo importante para contar, e descreveu o que o professor teria feito.
“Eu entrei em contato com uma outra mãe, e fiquei sabendo que não era o primeiro caso, que isso já estava acontecendo. Então nós fomos na Polícia Militar”, conta. No relato da menina para os militares, ela conta também que, alguns dias antes, o professor teria batido a mão nas nádegas de outra aluna.
As mães afirmam que são pelo menos cinco vítimas. A Polícia Civil confirma que recebeu, até o momento, três denúncias.
"Nós pais tivemos uma reunião na escola porque não é só a minha filha. São pelo menos outras cinco crianças com o mesmo relato. Elas não querem ir para a escola e nós estamos lutando para mostrar que é um lugar seguro."
A mãe de outra aluna também denunciou o professor para a polícia. Segundo a mulher, na última sexta-feira (5), a filha dela, que tem 10 anos, chegou da escola dizendo que o professor tentou se aproximar dela, tocando-a nos ombros, mas a aluna se esquivou e saiu de perto do homem.
"Ela chegou em casa muito agitada e muito assustada. Eu perguntei o porquê e ela contou. Ela viu ele passando a mão no corpo de uma colega. Eram coisas que elas já vinham observando sobre a postura errada do professor. O jeito que ele olhava para elas com desejo. O jeito que ele acariciava elas de forma maldosa. [...] Poderia ter acontecido algo muito pior se essas crianças não tivessem a coragem de denunciar."
O QUE DIZ A PREFEITURA
A secretária Municipal de Educação, Cristiane Sena, informou que o professor foi demitido assim que a escola e a Prefeitura de Conceição da Barra tiveram conhecimento dos casos.
“A função da escola foi fazer o Boletim de Ocorrência, e ouvir os alunos e seus familiares. A escola afastou o professor imediatamente da sala de aula, e nós demitimos o funcionário. Não tínhamos qualquer suspeita da conduta desse professor. Não tivemos nenhum indício de que isso poderia acontecer”, afirma a secretária.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que Rildo de Oliveira Pestana, de 50 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) confirmou que o homem deu entrada no sistema prisional nesta terça-feira (9).
O QUE DIZ A DEFESA
O advogado que faz a defesa do professor pediu para não ter o nome divulgado, mas se posicionou por meio de nota. Leia na íntegra:
“O professor encontra-se recolhido por determinação judicial, a fim de que os fatos sejam apurados da melhor forma. Ao ver da defesa, não houve a figura do flagrante delito, pois, não é possível enquadrar o professor nas hipóteses elencadas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da configuração do flagrante delito. A prisão legal poderia ocorrer, desde que, dentro da estrita legalidade, após as investigações necessárias e procedimentos de praxe. No entanto, a defesa do professor vai cooperar com a Justiça no sentido de instruir o bojo do processo judicial criminal com todos os elementos de informação e provas necessárias e possíveis, aptas ao esclarecimento dos fatos da melhor maneira possível.”