Professor é preso suspeito de abusar de alunas em Conceição da Barra

Um professor de Educação Física e ex-vereador de Conceição da Barra, no Norte do Estado, foi preso em flagrante suspeito de abusar de pelo menos três alunas em uma escola do município onde ele dá aula. Segundo a Polícia Civil, Rildo de Oliveira Pestana, de 50 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável na noite de segunda-feira (8) após os pais das meninas – que têm entre 10 e 11 anos – denunciarem os abusos relatados pelas vítimas.
Os casos teriam ocorrido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Mario Vello Silvares, no Centro da cidade. A Polícia Militar disse que, na noite de segunda-feira, um casal esteve na 2ª Companhia do 13º Batalhão da PM, no Centro de Conceição da Barra, informando que a filha de 11 anos havia chegado da escola nervosa dizendo que enquanto os alunos jogavam queimada, em momento recreativo da aula, o professor de educação física se aproximou dela puxando uma conversa aleatória apoiando a mão em seu ombro, desceu a mão até o seu seio e o apertou. Depois, teria descido a mão até a barriga dela e parou. Segundo relato da menor aos pais, alguns dias antes o homem teria batido a mão nas nádegas de outra aluna.
O homem e a mulher também relataram à PM que outras mães comunicaram a mesma situação, porém em datas anteriores. Diante da denúncia, policiais militares saíram à procura do professor de Educação Física e localizaram Rildo abastecendo seu carro em um posto de combustíveis. "O indivíduo foi abordado e informado da situação, sendo convidado para ir até a 18ª Delegacia Regional para as providências de praxe", explicou a corporação, em nota.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, também compareceu na delegacia a mãe de outra aluna da escola. Segundo a mulher, na última sexta-feira (5) sua filha de 10 anos chegou da escola dizendo que o professor havia passado a mão no seu seio na sala de aula. A criança disse que ficou com as mãos geladas, com medo e sem reação. Um terceiro caso foi denunciado também na segunda-feira, na unidade. A mãe outra estudante de 10 anos disse, que no mesmo dia, no horário recreativo da aula de educação física, o professor tentou se aproximar dela, tocando-a nos ombros, mas a aluna se esquivou e saiu de perto do homem.
A PM informou que ambas as mães relataram que estiveram na Emef Doutor Mario Vello Silvares por volta das 13h de segunda-feira informando a situação para a diretora da escola e também acionaram a Secretaria Municipal de Educação denunciando o profissional.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que Rildo de Oliveira Pestana, de 50 anos, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisoria (CDP) de São Mateus. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) confirmou que o homem deu entrada no sistema prisional nesta terça-feira (9).
O QUE DIZ A PREFEITURA
A secretária Municipal de Educação, Cristiane Sena, informou que o professor foi demitido assim que a escola e a Prefeitura de Conceição da Barra tiveram conhecimento dos casos.
“A função da escola foi fazer o Boletim de Ocorrência, e ouvir os alunos e seus familiares. A escola afastou o professor imediatamente da sala de aula, e nós demitimos o funcionário. Não tínhamos qualquer suspeita da conduta desse professor. Não tivemos nenhum indício de que isso poderia acontecer”, afirma a secretária.
O QUE DIZ A DEFESA
O advogado que faz a defesa do professor pediu para não ter o nome divulgado, mas se posicionou por meio de nota. Leia na íntegra:
“O professor encontra-se recolhido por determinação judicial, a fim de que os fatos sejam apurados da melhor forma. Ao ver da defesa, não houve a figura do flagrante delito, pois, não é possível enquadrar o professor nas hipóteses elencadas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da configuração do flagrante delito. A prisão legal poderia ocorrer, desde que, dentro da estrita legalidade, após as investigações necessárias e procedimentos de praxe. No entanto, a defesa do professor vai cooperar com a justiça no sentido de instruir o bojo do processo judicial criminal com todos os elementos de informação e provas necessárias e possíveis, aptas ao esclarecimento dos fatos da melhor maneira possível”.