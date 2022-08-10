Professor é preso suspeito de abusar de alunas em Conceição da Barra

“A função da escola foi fazer o Boletim de Ocorrência, e ouvir os alunos e seus familiares. A escola afastou o professor imediatamente da sala de aula, e nós demitimos o funcionário. Não tínhamos qualquer suspeita da conduta desse professor. Não tivemos nenhum indício de que isso poderia acontecer”, afirma a secretária.

“O professor encontra-se recolhido por determinação judicial, a fim de que os fatos sejam apurados da melhor forma. Ao ver da defesa, não houve a figura do flagrante delito, pois, não é possível enquadrar o professor nas hipóteses elencadas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da configuração do flagrante delito. A prisão legal poderia ocorrer, desde que, dentro da estrita legalidade, após as investigações necessárias e procedimentos de praxe. No entanto, a defesa do professor vai cooperar com a justiça no sentido de instruir o bojo do processo judicial criminal com todos os elementos de informação e provas necessárias e possíveis, aptas ao esclarecimento dos fatos da melhor maneira possível”.