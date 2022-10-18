Acidente em Aracruz: após chuva, carro roda e bate forte na ES 257

Um carro bateu em uma árvore às margens da ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta das 11 horas desta terça-feira (18), após o motorista perder o controle da direção e girar várias vezes na pista. Segundo informações iniciais da Polícia Militar do município, a pista estava molhada por causa da chuva na região. Não houve feridos.
A PM informou que pode ter acontecido aquaplanagem, quando os pneus do veículo perdem atrito com a pista ao passar por um local molhado.
Uma imagem do acidente (veja acima) mostra que havia água acumulada na pista. Na foto é possível ver o estado em que a lateral do carro ficou após a batida. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.