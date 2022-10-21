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Carro capota e interdita a Rodovia do Contorno em acidente em Cariacica

A dinâmica não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal, mas ocorrência de trânsito envolveu uma Mitsubishi Triton e um Celta, que acabou capotando
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

21 out 2022 às 14:57

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 14:57

Capotamento deixou BR 101 interditada na manhã desta sexta-feira (21) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente de trânsito interditou parcialmente um trecho da Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu um Mitsubishi Triton e um Celta, que acabou capotando, por volta de 11h45.
A dinâmica do acidente não foi informada e, segundo a PRF, não houve feridos. Duas faixas da pista (no sentido Viana) sofreram interdição, mas foram totalmente liberadas às 12h25.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que acionou ambulância, viatura e guincho para atender a ocorrência. 

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