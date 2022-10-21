Desemprego: “Venho para rua pedir serviço”, diz pintor pai de 5 filhos

"Eu venho para pedir serviço, mas a situação está feia lá no meu barraco. Eu tenho que pedir ajuda de comida também, ou serviço, o que me derem para eu poder estar comprando também (comida). Faço qualquer coisa"

Por se encontrar nessa situação, Edalmo se emociona ao falar sobre o momento em que vive. “A situação não está boa, não”, afirma o pintor.

Edalmo afirma ainda que realizava alguns trabalhos temporários como pintor, mas que recentemente não têm encontrado oportunidades para desempenhar a função. Ele conta que faz de tudo para ver a alegria dos filhos, e que a melhor alternativa no momento é pedir. “Roubar não é uma opção”, finaliza.