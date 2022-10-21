Menino baleado na cabeça em Vitória tem alta e volta para casa: "Alívio"

Menino baleado voltou para casa depois de 10 dias internado em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, poucas horas depois de chegar em casa, Lucas disse que está se sentindo bem e que a primeira coisa que pretende fazer é passear. O menino não disse para onde quer ir, mas estampa no rosto a felicidade por ter saído do hospital, onde ficou por dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O pai, Ronilton Reboli, que viveu a saga ao lado da família, enfim conseguiu comemorar a volta do filho para casa. Ainda durante a internação, o confeiteiro agradecia a todos pelas orações e se mostrava otimista pela melhora do filho.

Nesta sexta (21), o sentimento revelado foi a sensação de alívio.

"É uma sensação de alívio depois de tudo que passamos no hospital, com aquela situação, estado gravíssimo. Hoje o choro é de alegria por saber que o Lucas está em casa e pode voltar a brincar. Estamos muito felizes" Ronilton Reboli - Confeiteiro, pai de Lucas

Lucas ainda não tem data para voltar a estudar na escola. Ele segue sendo observado, mas passa bem.

LUCAS FOI BALEADO DURANTE FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS

Lucas foi atingido com um tiro na cabeça na tarde do último dia 11, quando estava jogando futebol na quadra, durante uma festa para celebrar o Dia das Crianças no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas.

O menino de 10 anos foi baleado em meio a um dia de caos em Vitória e na Serra. Seis ônibus foram incendiados e um metralhado entre o fim da manhã e a noite de terça-feira (11). A suspeita do pai é que um disparo tenha caído na escola e atingido o menino.