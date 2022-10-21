Menino baleado na cabeça em Vitória tem alta e volta para casa: "Alívio"

A melhor notícia que a família de Lucas Reboli poderia receber chegou de carro, no fim da manhã desta sexta-feira (21), ao bairro São Cristóvão, em Vitória. A criança de 10 anos, baleada na cabeça enquanto brincava no pátio de uma escola em Vitória, teve alta do hospital e voltou para casa após 10 dias internado.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, poucas horas depois de chegar em casa, Lucas disse que está se sentindo bem e que a primeira coisa que pretende fazer é passear. O menino não disse para onde quer ir, mas estampa no rosto a felicidade por ter saído do hospital, onde ficou por dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O pai, Ronilton Reboli, que viveu a saga ao lado da família, enfim conseguiu comemorar a volta do filho para casa. Ainda durante a internação, o confeiteiro agradecia a todos pelas orações e se mostrava otimista pela melhora do filho.
Nesta sexta (21), o sentimento revelado foi a sensação de alívio.
"É uma sensação de alívio depois de tudo que passamos no hospital, com aquela situação, estado gravíssimo. Hoje o choro é de alegria por saber que o Lucas está em casa e pode voltar a brincar. Estamos muito felizes"
Lucas ainda não tem data para voltar a estudar na escola. Ele segue sendo observado, mas passa bem.
LUCAS FOI BALEADO DURANTE FESTA DE DIA DAS CRIANÇAS
Lucas foi atingido com um tiro na cabeça na tarde do último dia 11, quando estava jogando futebol na quadra, durante uma festa para celebrar o Dia das Crianças no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas.
O menino de 10 anos foi baleado em meio a um dia de caos em Vitória e na Serra. Seis ônibus foram incendiados e um metralhado entre o fim da manhã e a noite de terça-feira (11). A suspeita do pai é que um disparo tenha caído na escola e atingido o menino.
Apesar de ter acontecido ao mesmo tempo dos ataques, a Polícia Civil ainda não confirmou de onde partiu o disparo. Procurada pela reportagem na terça-feira (18), a Polícia Civil informou que uma equipe da corporação foi até a escola para coletar dados e materiais no dia 13. A corporação informou ainda que as diligências sobre o caso estão em andamento pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória, que é a responsável pelas investigações.