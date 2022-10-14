Professora e assistente são afastadas após criança ser esquecida em creche de Cariacica

A professora e a assistente de sala do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tereza Tirone, no bairro Dom Bosco, em Cariacica
, foram afastadas das funções após uma criança de dois anos ser esquecida dormindo dentro da unidade
. O menino foi retirado do berço da instituição pelo pai e por funcionários na noite desta quinta-feira (13). A prefeitura informou, em nota, que além do afastamento das funcionárias, os vigilantes serão demitidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Em um comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (13), a administração municipal disse lamentar o ocorrido e informou estar tomando as providências cabíveis. Na manhã desta sexta (14), a Prefeitura de Cariacica
anunciou os dois afastamentos e a demissão dos vigilantes.
De acordo com a prefeitura, há evidências de que a unidade escolar infringiu o Regimento Comum das Escolas Municipais de Cariacica. A professora e a assistente, além do trio gestor da unidade, responderão a um processo administrativo que pode resultar em demissão.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o menino é retirado de dentro do local, já à noite, acompanhado do pai e de funcionários da instituição. No vídeo, é possível escutar o pai afirmando que, inicialmente, foi comunicado que a criança já havia sido levada.
A diretora da escola, Sandra Noelia, contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o menino dormiu após uma série de brincadeiras e gincanas que ocorreram na creche. No entanto, na hora de ir embora, apenas os alunos que estavam na área externa foram entregues aos responsáveis.
Também de acordo com ela, ninguém da creche informou à família que a criança já havia sido levada, apesar do pai do menino afirmar que a filha tinha ido buscar o irmão às 17h e ter sido informada que outra pessoa já havia levado a criança.
A família diz que o menino não vai mais voltar para a creche e destacou que procuraria a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra a escola.