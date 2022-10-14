Professora e assistente são afastadas após criança ser esquecida em creche de Cariacica

A professora e a assistente de sala do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tereza Tirone, no bairro Dom Bosco, em Cariacica , foram afastadas das funções após uma criança de dois anos ser esquecida dormindo dentro da unidade . O menino foi retirado do berço da instituição pelo pai e por funcionários na noite desta quinta-feira (13). A prefeitura informou, em nota, que além do afastamento das funcionárias, os vigilantes serão demitidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Em um comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (13), a administração municipal disse lamentar o ocorrido e informou estar tomando as providências cabíveis. Na manhã desta sexta (14), a Prefeitura de Cariacica anunciou os dois afastamentos e a demissão dos vigilantes.

De acordo com a prefeitura, há evidências de que a unidade escolar infringiu o Regimento Comum das Escolas Municipais de Cariacica. A professora e a assistente, além do trio gestor da unidade, responderão a um processo administrativo que pode resultar em demissão.

Nota da Prefeitura de Cariacica na íntegra: A Prefeitura Municipal de Cariacica lamenta o ocorrido e informa que a Secretaria de Educação já está tomando todas as providências administrativas para apurar os responsáveis pelo ocorrido, uma vez que há evidências de que a unidade escolar infringiu o Regimento Comum das Escolas Municipais de Cariacica. Nesse sentido, a professora e a assistente de sala foram afastadas e, juntamente com todo o trio gestor da unidade, responderão a um Processo Administrativo Disciplinar, que poderá resultar até em demissão. Esclarece, ainda, que os vigilantes também serão demitidos.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o menino é retirado de dentro do local, já à noite, acompanhado do pai e de funcionários da instituição. No vídeo, é possível escutar o pai afirmando que, inicialmente, foi comunicado que a criança já havia sido levada.

A diretora da escola, Sandra Noelia, contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o menino dormiu após uma série de brincadeiras e gincanas que ocorreram na creche. No entanto, na hora de ir embora, apenas os alunos que estavam na área externa foram entregues aos responsáveis.

Diego Monteiro, pai de menino de 2 anos esquecido dormindo em creche de Vitória Crédito: Caique Verli

Também de acordo com ela, ninguém da creche informou à família que a criança já havia sido levada, apesar do pai do menino afirmar que a filha tinha ido buscar o irmão às 17h e ter sido informada que outra pessoa já havia levado a criança.

A família diz que o menino não vai mais voltar para a creche e destacou que procuraria a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra a escola.