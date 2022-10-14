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Vigilantes demitidos

Professora e assistente são afastadas após criança ser esquecida em creche de Cariacica

Menino de dois anos foi esquecido dormindo em berço de Cmei e retirado do local pelo pai e por funcionários da unidade na noite desta quinta-feira (13)

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:11

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 out 2022 às 11:11
A professora e a assistente de sala do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tereza Tirone, no bairro Dom Bosco, em Cariacica, foram afastadas das funções após uma criança de dois anos ser esquecida dormindo dentro da unidade. O menino foi retirado do berço da instituição pelo pai e por funcionários na noite desta quinta-feira (13). A prefeitura informou, em nota, que além do afastamento das funcionárias, os vigilantes serão demitidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Em um comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (13), a administração municipal disse lamentar o ocorrido e informou estar tomando as providências cabíveis. Na manhã desta sexta (14), a Prefeitura de Cariacica anunciou os dois afastamentos e a demissão dos vigilantes.
De acordo com a prefeitura, há evidências de que a unidade escolar infringiu o Regimento Comum das Escolas Municipais de Cariacica. A professora e a assistente, além do trio gestor da unidade, responderão a um processo administrativo que pode resultar em demissão.

Nota da Prefeitura de Cariacica na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Cariacica lamenta o ocorrido e informa que a Secretaria de Educação já está tomando todas as providências administrativas para apurar os responsáveis pelo ocorrido, uma vez que há evidências de que a unidade escolar infringiu o Regimento Comum das Escolas Municipais de Cariacica. Nesse sentido, a professora e a assistente de sala foram afastadas e, juntamente com todo o trio gestor da unidade, responderão a um Processo Administrativo Disciplinar, que poderá resultar até em demissão. Esclarece, ainda, que os vigilantes também serão demitidos.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o menino é retirado de dentro do local, já à noite, acompanhado do pai e de funcionários da instituição. No vídeo, é possível escutar o pai afirmando que, inicialmente, foi comunicado que a criança já havia sido levada.
A diretora da escola, Sandra Noelia, contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o menino dormiu após uma série de brincadeiras e gincanas que ocorreram na creche. No entanto, na hora de ir embora, apenas os alunos que estavam na área externa foram entregues aos responsáveis.
Diego Monteiro, pai de menino de 2 anos esquecido dormindo em creche de Vitória
Diego Monteiro, pai de menino de 2 anos esquecido dormindo em creche de Vitória Crédito: Caique Verli
Também de acordo com ela, ninguém da creche informou à família que a criança já havia sido levada, apesar do pai do menino afirmar que a filha tinha ido buscar o irmão às 17h e ter sido informada que outra pessoa já havia levado a criança.
A família diz que o menino não vai mais voltar para a creche e destacou que procuraria a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra a escola.
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