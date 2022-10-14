Criança de 2 anos é esquecida dentro de escola em Cariacica

A Gazeta mostram o momento em que o menino é retirado de dentro do local, já à noite, acompanhado do pai e de funcionários da instituição. Uma criança de dois anos foi esquecida dormindo dentro do Cmei Tereza Tirone, no bairro Dom Bosco, em Cariacica , nesta quinta-feira (13). Imagens enviadas à reportagem demostram o momento em que o menino é retirado de dentro do local, já à noite, acompanhado do pai e de funcionários da instituição.

No vídeo, é possível escutar o pai afirmando que, inicialmente, foi comunicado que a criança já havia sido levada. "Minha filha veio buscar meu filho às 17h, falaram que ele tinha ido embora, que outra pessoa tinha pegado. Agora, ligou a diretora e informou que ele se encontra dormindo dentro do berço", criticou Diego Monteiro, pai da criança.

Diego Monteiro, pai do menino de 2 anos esquecido dormindo em creche de Vitória Crédito: Caique Verli

A diretora da escola, Sandra Noelia, contou ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que o menino dormiu após uma série de brincadeiras e gincanas que ocorreram na creche. No entanto, na hora de ir embora, apenas os alunos que estavam na área externa foram entregues aos responsáveis.

"Hoje a programação foi toda na área externa da creche. Então as crianças brincaram muito e ficaram cansadas. Esse menino específico, de 2 anos, dormiu, e a professora o colocou no berço. Na hora de entregar as crianças para os pais, a professora entregou os alunos que estavam na área externa. E o menino ficou no berçário", detalhou.

Também de acordo com ela, ninguém da creche informou à família que a criança já havia sido levada, apesar do pai do menino afirmar que a filha tinha ido buscar o irmão às 17h e ter sido informada que outra pessoa já havia levado a criança.

A reportagem da TV Gazeta não conseguiu localizar a professora da criança. A diretora do CMEI disse que vai se reunir com a Secretaria de Educação para tomar providências e contou que a professora pode ser transferida ou até mesmo demitida.

A família do menino diz que ele não vai mais voltar pra creche e vai até a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência contra a escola.

Em um comunicado oficial, a Prefeitura de Cariacica lamentou o ocorrido e informou que já está tomando todas as providências administrativas para apurar os responsáveis pelo ocorrido, "que serão punidos de acordo com os preceitos legais".

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta