Vídeo: bebê é salva por policial após ficar engasgada em Vila Velha

Uma bebê de apenas um mês de vida deu um susto nos familiares ao ficar engasgada enquanto tomava um chá e precisou da ajuda de policiais militares para voltar a respirar. A mistura de emoções, entre o susto e o alívio, aconteceu em um intervalo de minutos em frente ao 4º Batalhão da Polícia Militar , em Vila Velha , nesta sexta-feira (29).

No momento de desespero, a mãe e uma prima procuraram o Batalhão da PM, que fica perto da residência da família. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a bebê passou mal enquanto tomava um chá. Ela começou a engasgar, perdeu o ar e até a cor da pele mudou, segundo relatos dos familiares.

No posto da Polícia Militar, os agentes conseguiram salvar a bebê. Foi necessária a utilização da manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros útil para desobstrução de vias aéreas superiores. O vídeo mostra a mãe e a prima desesperadas.

Depois do salvamento imediato, que durou cerca de um minuto, a bebê foi levada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba

O soldado Netto, da Polícia Militar, responsável pelo salvamento da bebê, contou com emoção como foi o momento."De imediato nós notamos que o neném estava engasgado. Peguei o bebê e fiz a manobra, conseguindo que o neném voltasse a respirar. Foi um momento muito difícil, porque se desse errado, ela perderia a vida. É de muita comoção, muito afinco para que desse tudo certo", detalhou à TV Gazeta.