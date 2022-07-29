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Susto

Vídeo: bebê é salva por policial após ficar engasgada em Vila Velha

Criança de um mês foi levada para o Hospital Infantil de Vila Velha e precisará ficar em observação por 24h. Ela deve voltar para casa neste sábado (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 20:36

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 20:36

Uma bebê de apenas um mês de vida deu um susto nos familiares ao ficar engasgada enquanto tomava um chá e precisou da ajuda de policiais militares para voltar a respirar. A mistura de emoções, entre o susto e o alívio, aconteceu em um intervalo de minutos em frente ao 4º Batalhão da Polícia Militar, em Vila Velha, nesta sexta-feira (29).
No momento de desespero, a mãe e uma prima procuraram o Batalhão da PM, que fica perto da residência da família. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a bebê passou mal enquanto tomava um chá. Ela começou a engasgar, perdeu o ar e até a cor da pele mudou, segundo relatos dos familiares.
No posto da Polícia Militar, os agentes conseguiram salvar a bebê. Foi necessária a utilização da manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros útil para desobstrução de vias aéreas superiores. O vídeo mostra a mãe e a prima desesperadas.
Depois do salvamento imediato, que durou cerca de um minuto, a bebê foi levada para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba
O soldado Netto, da Polícia Militar, responsável pelo salvamento da bebê, contou com emoção como foi o momento."De imediato nós notamos que o neném estava engasgado. Peguei o bebê e fiz a manobra, conseguindo que o neném voltasse a respirar. Foi um momento muito difícil, porque se desse errado, ela perderia a vida. É de muita comoção, muito afinco para que desse tudo certo", detalhou à TV Gazeta.
A bebê foi levada para o Hospital Infantil de Vila Velha e precisará ficar em observação por 24 horas. O susto deu lugar ao alívio para os familiares, que devem levar a criança de volta para casa neste sábado (30).

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