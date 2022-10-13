Criança baleada em escola de Vitória segue intubada e estável, diz pai

A Gazeta o pai dele, Ronilton Gaiba, na manhã desta quinta-feira (13). A criança foi baleado na terça-feira (11) quando participava de uma festa para celebrar o Dia das Crianças no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas, no bairro São Cristóvão. A família não foi informada sobre previsão de alta. menino de 10 anos atingido por um tiro na cabeça enquanto brincava no pátio de uma escola municipal de Vitória segue intubado e com quadro de saúde estável, segundo informou à reportagem deo pai dele, Ronilton Gaiba, na manhã desta quinta-feira (13). A criança foi baleado na terça-feira (11) quando participava de uma festa para celebrar o Dia das Crianças no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Orlandina D'Almeida Lucas, no bairro São Cristóvão. A família não foi informada sobre previsão de alta.

No mesmo dia em que foi ferida, a criança passou por uma cirurgia. O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, no hospital, os médicos confirmaram que se tratava de uma perfuração causada por disparo de arma de fogo.

A criança chegou a ficar em estado grave, mas Ronilton disse que o quadro do filho dele foi reavaliado e o menino encontra-se estável nesta quinta-feira. Ele está sedado desde que passou pela cirurgia. O pai da vítima informou ainda que exames indicaram que a criança não perdeu massa encefálica, o que indicaria, segundo médicos explicaram para ele, que o tiro não comprometeu as funções do cérebro.

Quadra de escola onde criança foi baleada na cabeça em Vitória Crédito: Oliveira Alves

De acordo com Ronilton, o filho participava de uma festa de Dia das Crianças na escola. De repente, funcionários ligaram informando que o garoto havia caído enquanto jogava bola e que o socorro havia sido acionado. Posteriormente, foi identificado que se tratava de ferimento causado por tiro.

CRIANÇA FOI BALEADA EM DIA DE ATAQUES EM VITÓRIA

Os ataques foram promovidos como represália à morte do segurança de Fernando Moraes, o Marujo, que comanda o tráfico de drogas no Bairro da Penha.

PAI DO MENINO RECLAMA DE AUSÊNCIA DA PREFEITURA

Em nota após o fato, a Prefeitura de Vitória lamentou o ocorrido e disse que se colocaria à disposição para oferecer apoio à família. Ronilton Gaiba, porém, diz que não houve nenhum contato da administração municipal com a família.

Ronilton Reboli, pai do menino baleado na quadra da escola Crédito: Roberto Pratti

"A Prefeitura até agora não nos procurou, ninguém da família foi procurado. Meu filho infelizmente é mais um que entrou para a estatística de baleado" Ronilton Gaiba - Pai de criança baleada

A reportagem de A Gazeta voltou a procurar a Prefeitura de Vitória para saber que tipo de assistência e apoio estão sendo oferecidos aos familiares da criança baleada. Perguntas sobre segurança na escola e o encaminhamento da criança ao hospital também foram feitas à prefeitura.

O que ainda falta ser respondido pela Prefeitura de Vitória?

De onde saiu a bala que atingiu a criança? Algum suspeito foi identificado? A escola está equipada com câmeras de segurança? Se sim, elas estão funcionando?

Em uma nova nota, a Prefeitura de Vitória informou, na tarde de quinta-feira (13), que acompanha o caso e está prestando o apoio à família, em contato permanente com os pais. Diferente do que foi informado pelo próprio pai da criança baleada.

Perguntada sobre a dinâmica do atendimento, a Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que a unidade de ensino entrou em contato com o Samu e a família imediatamente após constatar que o estudante estava sangrando, cumprindo o protocolo de ação de situações desse tipo. O pai da criança chegou à escola antes que a ambulância do Samu. No hospital, foi constatado um ferimento por arma de fogo na cabeça.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), agentes da Guarda Municipal continuam realizando ponto base na unidade escolar, ou seja, com viatura na frente do local, e patrulhamento na região para garantir a proteção de alunos e servidores. Apesar da informação, a TV Gazeta foi ao local no horário de saída dos alunos, ao meio-dia, mas não viu viaturas na parte externa da unidade de ensino.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que as diligências sobre o caso estão em andamento pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vitória, que é a responsável pelas investigações.