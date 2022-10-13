Criminoso é baleado por vigilante ao assaltar atleta em Vitória

Um criminoso acabou baleado por um vigilante ao tentar assaltar uma atleta que saía do treino no Ginásio Jones dos Santos Neves, na Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, em Vitória , na noite de quarta-feira (12). O suspeito, que estava com uma faca de 20 cm, foi socorrido para um hospital e depois encaminhado para a 1ª Delegacia Regional do município.

Ginásio Jones dos Santos Neves, no bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Reprodução | Google Street View

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, quando a atleta estava a caminho do ponto de ônibus que fica perto da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) na Avenida Beira-Mar, o homem apareceu e ordenou que ela entregasse o celular. Foi nesse momento que ela pediu ajuda e viu um vigilante – que presta serviço para a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) – tentar impedir o crime.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que o vigilante deu mais de uma ordem de parada ao suspeito, que não obedeceu e ainda tentou ferir o trabalhador com a faca.

O vigilante relatou aos policiais militares que atirou contra o homem quando o suspeito tentou esfaqueá-lo. O tiro atingiu a perna do indivíduo, que foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, antes de ser levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesport informou, em nota, que "um segurança da secretaria prestou socorro em uma tentativa de roubo realizado nas proximidades da Sesport. Todos os fatos foram registrados em Boletim de Ocorrência e demais questionamentos devem ser enviados à Sesp", disse a pasta.