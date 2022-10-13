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Vítima voltava do treino

Criminoso é baleado por vigilante ao assaltar atleta em Vitória

Vítima estava a caminho do ponto de ônibus após sair do treino em ginásio na Avenida Beira-Mar, quando foi abordada pelo suspeito na noite desta quarta (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 09:53

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 09:53

Um criminoso acabou baleado por um vigilante ao tentar assaltar uma atleta que saía do treino no Ginásio Jones dos Santos Neves, na Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na noite de quarta-feira (12). O suspeito, que estava com uma faca de 20 cm, foi socorrido para um hospital e depois encaminhado para a 1ª Delegacia Regional do município.
Ginásio Jones dos Santos Neves, no bairro Bento Ferreira, em Vitória
Ginásio Jones dos Santos Neves, no bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Reprodução | Google Street View
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, quando a atleta estava a caminho do ponto de ônibus que fica perto da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) na Avenida Beira-Mar, o homem apareceu e ordenou que ela entregasse o celular. Foi nesse momento que ela pediu ajuda e viu um vigilante – que presta serviço para a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) – tentar impedir o crime.
Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que o vigilante deu mais de uma ordem de parada ao suspeito, que não obedeceu e ainda tentou ferir o trabalhador com a faca.
O vigilante relatou aos policiais militares que atirou contra o homem quando o suspeito tentou esfaqueá-lo. O tiro atingiu a perna do indivíduo, que foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, antes de ser levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesport informou, em nota, que "um segurança da secretaria prestou socorro em uma tentativa de roubo realizado nas proximidades da Sesport. Todos os fatos foram registrados em Boletim de Ocorrência e demais questionamentos devem ser enviados à Sesp", disse a pasta.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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